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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

В Ростовской области водитель попал в больницу после аварии в Сальском районе

26 января 2023, 17:53
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель сбил дорожный знак, опрокинул автомобиль с дороги и попал в больницу, об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.
Сюжет
Дтп

В четверг, 26 января, около 14.20 мск  в Сальском районе Ростовской области произошла авария. 

По предварительной информации, 18-летний водитель«ВАЗ-21099» ехал по 63-му километру трассы «Егорлык — Сальск», когда потерял контроль над автомобилем, съехал в резерв дороги, сбил дорожный знак и опрокинул транспортное средство. 

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Водитель пострадал и был доставлен в больницу для получения медпомощи. 

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии. 

В этот же день водитель без прав другого автомобиля погиб в аварии, когда машина опрокинулась.

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