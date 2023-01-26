Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
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Updated Сегодня, 17:55
В четверг, 26 января, около 14.20 мск в Сальском районе Ростовской области произошла авария.
По предварительной информации, 18-летний водитель«ВАЗ-21099» ехал по 63-му километру трассы «Егорлык — Сальск», когда потерял контроль над автомобилем, съехал в резерв дороги, сбил дорожный знак и опрокинул транспортное средство.
Водитель пострадал и был доставлен в больницу для получения медпомощи.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
В этот же день водитель без прав другого автомобиля погиб в аварии, когда машина опрокинулась.