В ходе расследования удалось установить, что эти лица вносили в госконтракты на изготовление тактических ракет недостоверные сведения о себестоимости изделий, чтобы похитить выделенные средства. Это причинило ущерб на 63 миллиона рублей, а в отношении ранее указанных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве.