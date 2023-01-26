Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сотрудники УФСБ по Ростовской области и военной прокуратуры выявили новый эпизод преступлений гендиректора АО «Звезда-Стрела», начальника 222-го военного представительства Минобороны и директора «Таганрогского литейного завода», связанный с хищением денег оборонзаказа.
В ходе расследования удалось установить, что эти лица вносили в госконтракты на изготовление тактических ракет недостоверные сведения о себестоимости изделий, чтобы похитить выделенные средства. Это причинило ущерб на 63 миллиона рублей, а в отношении ранее указанных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Сейчас общий ущерб по всем делам, возбужденным в отношении подозреваемых, составляет 80 миллионов рублей.
Ранее во время обысков особняка гендиректора завода «Звезда-Стрела» нашли шапку Мономаха, парадный портрет и бар с элитным алкоголем.