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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:45

В Таганроге на оборонном заводе выявили новые эпизоды хищений

26 января 2023, 13:43
Фото: Яндекс.Карты
В Таганроге на оборонном заводе выявили новые эпизоды хищений
В Таганроге вскрылся очередной эпизод хищения гендиректора АО «Звезда-Стрела», начальника военного представительства МО рф и директора ООО «ТПК «Горизонт», об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Сотрудники УФСБ по Ростовской области и военной прокуратуры выявили новый эпизод преступлений гендиректора АО «Звезда-Стрела», начальника 222-го военного представительства Минобороны и директора «Таганрогского литейного завода», связанный с хищением денег оборонзаказа.  

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В ходе расследования удалось установить, что эти лица вносили в госконтракты на изготовление тактических ракет недостоверные сведения о себестоимости изделий, чтобы похитить выделенные средства. Это причинило ущерб на 63 миллиона рублей, а в отношении ранее указанных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве. 

Сейчас общий ущерб по всем делам, возбужденным в отношении подозреваемых, составляет 80 миллионов рублей. 

Ранее во время обысков особняка гендиректора завода «Звезда-Стрела» нашли шапку Мономаха, парадный портрет и бар с элитным алкоголем.

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