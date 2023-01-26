rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Волгограде подвели итоги работы служб экстренного реагирования по ЮФО

26 января 2023, 11:33
Фото: donland.ru
В мероприятиях по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории ЮФО, которые накануне прошли в Волгограде, приняла участие и делегация из Ростовской области.

Ее возглавлял замглавы региона Вадим Артемов.

Как сообщили в областном правительстве, деловая программа состояла из пленарного заседания, смотра сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Волгоградской области, а так же круглого стола, где участники обсудили проблемные вопросы в деятельности служб экстренного реагирования.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель министра РФ по делам гражданской обороны - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, Анатолий Супруновский.  Он отметил важность работы по совершенствованию нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Во время пленарного заседания поднимались различные вопросы. В частности, говорили о работе региональных властей по строительству пожарных депо в населенных пунктах, где нет присутствия частей Федеральной противопожарной службы.

Что касается Ростовской области, то в настоящее время на боевом дежурстве пребывает 52 областные пожарные части, в 2023 году планируется построить еще пять. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

— Строительство новых частей позволит обеспечить пожарную безопасность 62 населенных пунктов, где проживает более 20,5 тысячи человек. Количество областных пожарных увеличится еще на 55 человек. Перед зачислением в штат все специалисты пройдут обучение, необходимое для тушения пожаров и выполнения аварийно-спасательных работ, и будут аттестованы не только как пожарные, но и как спасатели. Также областные пожарные традиционно ведут масштабную профилактическую работу, в том числе с подрастающим поколением, — пояснил замглавы донского региона.

Строительство пожарных частей на Дону ведется по поручению губернатора Василия Голубева с 2011 года и проходит в рамках областной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Основным  критерием при выборе места дислокации являются удаленность населенных пунктов от имеющихся пожарных частей федеральной противопожарной службы МЧС и наличие в зоне ответственности социально-значимых объектов.

Говорили на заседании и о работе регионов по приему, распределению и оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Например, в Ростовскую область за это время было доставлено около 12 тысяч тонн гуманитарного груза. А также, более 600 тонн строительных материалов, для восстановления повреждённых объектов на новых территориях.

Помимо заседаний, ростовская делегация посетила специальную пожарную часть ГКУ Волгоградской области «5 отряд противопожарной службы», а также приняла участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе «Мамаев курган».

#Елена Янкевич
Подпишитесь
«Расстраиваюсь, когда на весах больше 38 кг»: ростовчанки с анорексией о болезни
Сегодня, 07:26
Жительница в Батайске заявила о найденной кукле вуду в сквере днем 25 января
Сегодня, 04:56
В Ростове около сотни человек пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе в Непале
Вчера, 18:02
До -20 градусов похолодает в Ростовской области в ближайшие дни
Вчера, 17:18
Губернатор Ростовской области усомнился в бедности местных жителей
Вчера, 15:18
Эксперт предупредил, что за каждую выпущенную по Ростову ракету разбомбят Вашингтон
Вчера, 15:11