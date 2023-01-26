В Волгограде подвели итоги работы служб экстренного реагирования по ЮФО

— Строительство новых частей позволит обеспечить пожарную безопасность 62 населенных пунктов, где проживает более 20,5 тысячи человек. Количество областных пожарных увеличится еще на 55 человек. Перед зачислением в штат все специалисты пройдут обучение, необходимое для тушения пожаров и выполнения аварийно-спасательных работ, и будут аттестованы не только как пожарные, но и как спасатели. Также областные пожарные традиционно ведут масштабную профилактическую работу, в том числе с подрастающим поколением, — пояснил замглавы донского региона.