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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Вассерман заявил, что Украина мечтает устроить теракты в Москве, а не в Ростове

26 января 2023, 07:39
Фото: flickr.com/CC BY SA/ministryofdefenceua
Вассерман расшифровал заявление Подоляка про нанесение ударов по российским городам
Заявление замглавы офиса президента Украины Михаила Подоляка о нанесении ударов по российским городам с точки зрения международного права квалифицируется как преступление, причем террористической направленности, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Депутат делится мнением, что шансов совершить подобное преступление в Москве гораздо больше, чем в Ростове. 

Спикер подчеркивает, что заявление Подоляка, с точки зрения международного права, квалифицируется как преступление террористической направленности.

«Но в данном случае, оно указывает на то, что Украина будет продолжать террор, раз Америка поддерживает всех террористов мира, по меньшей мере, с момента окончания Второй мировой войны», - отмечает Анатолий Вассерман.

Фото: flickr.com/CC BY SA/ministryofdefenceua
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Депутат разъясняет, что своим заявлением Подоляк, с одной стороны, сказал США: «поддерживайте нас по-прежнему, и мы сделаем все, что вы хотите».

«А с другой стороны, он пытается указать рядовым жителям территорий, оккупированных Украиной, на то, что они повязаны с киевским режимом. Что отвечать за преступления придется всем вместе. И что не допустить эту ответственность позволит лишь единственный шаг рядовых жителей — поддержать власть террористической организации Украина», — делится выводом депутат.

Напомним, что Михаил Подоляк заявил о нанесении Украиной ударов по крупным столичным городам. В их числе он назвал Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии.

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