«А с другой стороны, он пытается указать рядовым жителям территорий, оккупированных Украиной, на то, что они повязаны с киевским режимом. Что отвечать за преступления придется всем вместе. И что не допустить эту ответственность позволит лишь единственный шаг рядовых жителей — поддержать власть террористической организации Украина», — делится выводом депутат.