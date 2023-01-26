Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Депутат делится мнением, что шансов совершить подобное преступление в Москве гораздо больше, чем в Ростове.
Спикер подчеркивает, что заявление Подоляка, с точки зрения международного права, квалифицируется как преступление террористической направленности.
«Но в данном случае, оно указывает на то, что Украина будет продолжать террор, раз Америка поддерживает всех террористов мира, по меньшей мере, с момента окончания Второй мировой войны», - отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат разъясняет, что своим заявлением Подоляк, с одной стороны, сказал США: «поддерживайте нас по-прежнему, и мы сделаем все, что вы хотите».
«А с другой стороны, он пытается указать рядовым жителям территорий, оккупированных Украиной, на то, что они повязаны с киевским режимом. Что отвечать за преступления придется всем вместе. И что не допустить эту ответственность позволит лишь единственный шаг рядовых жителей — поддержать власть террористической организации Украина», — делится выводом депутат.
Напомним, что Михаил Подоляк заявил о нанесении Украиной ударов по крупным столичным городам. В их числе он назвал Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии.