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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Власти в Ростовской области подтвердили взлом телеканалов с трансляцией Зеленского

26 января 2023, 08:11
Фото: 1MI
Власти в Ростовской области подтвердили взлом каналов с трансляцией Зеленского
В Ростовской области произошел взлом сетей кабельных телеоператоров в нескольких городах, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в среду, 25 января, жители Шахт и Каменска-Шахтинского пожаловались на сбои в работе телевидения. По их словам, на многих каналах начали транслировать президента Украины Владимира Зеленского.

Это вызвало негодование среди пользователей, о чем они рассказали в соцсетях. Теперь власти региона объяснили причину.

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«Действительно 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров», — сказано в сообщении.

Кто именно это сделал, не раскрывается. Но местные жители предполагают, что на такое способны украинские хакеры.

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