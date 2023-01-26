Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Напомним, что в среду, 25 января, жители Шахт и Каменска-Шахтинского пожаловались на сбои в работе телевидения. По их словам, на многих каналах начали транслировать президента Украины Владимира Зеленского.
Это вызвало негодование среди пользователей, о чем они рассказали в соцсетях. Теперь власти региона объяснили причину.
«Действительно 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров», — сказано в сообщении.
Кто именно это сделал, не раскрывается. Но местные жители предполагают, что на такое способны украинские хакеры.