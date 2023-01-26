Захарова: Переписать историю на новый лад у Запада не получится

Как сообщает телеканал «360», российское посольство не получило приглашение на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. По словам посла РФ, на мероприятии будет некому напомнить, что концлагерь освободили советские войска. Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что у Запада не получится переписать историю и забыть о советских бойцах-освободителях.