Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Как сообщает телеканал «360», российское посольство не получило приглашение на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. По словам посла РФ, на мероприятии будет некому напомнить, что концлагерь освободили советские войска. Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что у Запада не получится переписать историю и забыть о советских бойцах-освободителях.
До 2021 года на мероприятиях в Освенциме каждый год давали слово послу РФ в Польше. В прошлом году ему слова не предоставили, а в 2023 — вовсе не прислали приглашение.