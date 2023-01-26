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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Захарова: Переписать историю на новый лад у Запада не получится

26 января 2023, 14:55
Фото: piqsels.com
Стереть из истории советских воинов-освободителей у Европы не получится. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова в ответ на отказ Польши пригласить Россию на памятные мероприятия в Освенцим.

Как сообщает телеканал «360», российское посольство не получило приглашение на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. По словам посла РФ, на мероприятии будет некому напомнить, что концлагерь освободили советские войска. Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что у Запада не получится переписать историю и забыть о советских бойцах-освободителях.

До 2021 года на мероприятиях в Освенциме каждый год давали слово послу РФ в Польше. В прошлом году ему слова не предоставили, а в 2023 — вовсе не прислали приглашение.

#Политика
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