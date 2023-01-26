Жители 68 российских регионов внезапно стали миллионерами

Позиции топ-10 регионов по количеству выигрышных билетов «Мечталлиона» выглядят следующим образом: первое место — Московская область, где выиграли по миллиону рублей двадцать один человек, второе место — Москва, там тринадцать выигрышных билетов, третье место — Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан (по миллиону выиграли одиннадцать человек). На четвертом месте — Новосибирская область (десять выигрышных билетов), на пятом — Красноярский край, где девять миллионеров, на шестом с семью миллионерами — Саратовская область. Седьмую позицию разделили Кировская область и Ставропольский край, где по итогам розыгрыша по шесть миллионеров.