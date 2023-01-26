Жители 68 российских регионов внезапно стали миллионерами

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Published Сегодня, 12:49
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Издание newsnn.ru сообщает, что лидером по количеству выигрышных билетов стала Московская область, также здесь один из жителей выиграл главный приз в размере ста миллионов рублей.
Позиции топ-10 регионов по количеству выигрышных билетов «Мечталлиона» выглядят следующим образом: первое место — Московская область, где выиграли по миллиону рублей двадцать один человек, второе место — Москва, там тринадцать выигрышных билетов, третье место — Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан (по миллиону выиграли одиннадцать человек). На четвертом месте — Новосибирская область (десять выигрышных билетов), на пятом — Красноярский край, где девять миллионеров, на шестом с семью миллионерами — Саратовская область. Седьмую позицию разделили Кировская область и Ставропольский край, где по итогам розыгрыша по шесть миллионеров.
В Кемеровской, Ростовской, Омской областях, Удмуртии и в Ханты-Мансийском АО было по пять выигрышных билетов. В Ямало-Ненецком АО, Республике Алтай, Томской и Ивановской областях, Чеченской Республике по миллиону не выиграл никто, но при этом было 233 выигрышных билета на общую сумму 30 миллионов рублей.
Сто сорок восемь выигрышных билетов было продано «Почтой России», сорок девять — в супермаркетах «Магнит», пятнадцать — в «Красном и Белом» и два — в «Дикси». Двадцать выигрышных билетов россияне приобрели онлайн в приложении для мобильных устройств «Национальной Лотереи».
В первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» свыше двухсот семидесяти человек объявлены победителями. Этот показатель превышает обещанный организаторами тиража почти в три раза. Всего выигрышными оказались около четырех миллионов билетов, а общая сумма выигрыша участников составила восемьсот шестьдесят восемь миллионов рублей.