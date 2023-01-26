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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Жители в Ростове-на-Дону заявили о скачках цен на продукты в январе в 2023 году

26 января 2023, 13:28
Фото: rostov-gorod.ru
Жители в Ростове-на-Дону заявили о скачках цен на продукты в январе в 2023 году
Жители России, в том числе Ростова-на-Дону, заявили о повышении стоимости продуктов в январе этого года, сообщает фонд «Общественное мнение».

У горожан поинтересовалиcь, как обстоят дела с ценами и насколько они изменились. Один из опросов провели в январе.

Ростовчане рассказали, что выросли цены на мясо, птицу, рыбу, сахар, крупу и молоко. Также подорожали масло, алкоголь и овощи. 

Сливочное масло и маргарин подорожали в Ростовской области за год до 53%
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Отмечается, что подобные опросы проводятся регулярно. 

Ранее специалисты Росстата назвали товары, цены на которые взлетели в 2022 году. Ознакомиться с этим материалом можно по ссылке

До этого Ростов-на-Дону попал в топ-10 городов по росту цен на жилье в 2022 году.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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