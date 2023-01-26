Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
У горожан поинтересовалиcь, как обстоят дела с ценами и насколько они изменились. Один из опросов провели в январе.
Ростовчане рассказали, что выросли цены на мясо, птицу, рыбу, сахар, крупу и молоко. Также подорожали масло, алкоголь и овощи.
Отмечается, что подобные опросы проводятся регулярно.
Ранее специалисты Росстата назвали товары, цены на которые взлетели в 2022 году. Ознакомиться с этим материалом можно по ссылке.
До этого Ростов-на-Дону попал в топ-10 городов по росту цен на жилье в 2022 году.