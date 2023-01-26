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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Жительница в Батайске заявила о найденной кукле вуду в сквере днем 25 января

26 января 2023, 04:56
Фото: 1mi
Жительница Батайска побывала в сквере Авиаторов и заметила ритуальную куклу, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Женщина обратила внимание на дерево рядом с детской площадкой. На одной из веток висела кукла с фотографией человека.

«Здесь очень много детей, они ее и заметили. Руками не достают, пытаются сбить, палками трогают ее…», — написала автор.

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Она поинтересовалась, является ли адекватным человек, сделавший куклу. Пользователи в комментариях написали, что кто-то неудачно пошутил. 

Другие призвали местную жительницу не верить в магию. 

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