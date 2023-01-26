Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Женщина обратила внимание на дерево рядом с детской площадкой. На одной из веток висела кукла с фотографией человека.
«Здесь очень много детей, они ее и заметили. Руками не достают, пытаются сбить, палками трогают ее…», — написала автор.
Она поинтересовалась, является ли адекватным человек, сделавший куклу. Пользователи в комментариях написали, что кто-то неудачно пошутил.
Другие призвали местную жительницу не верить в магию.
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