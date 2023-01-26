«В нашем доме на Творческой, 5 — три лифта. Они постоянно ломаются. Да и сами по себе работают странно. Один лифт не спускается на парковку. В другом не работает табло — не показывает, где он едет. Третий — просто молчит. Едешь и не знаешь куда. Мы постоянно застреваем в лифтах. И при этом, как всегда, нас упрекают, что мы сами в этом виноваты», — рассказывает Ольга.