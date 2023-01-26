Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Что же происходит в ЖК «Звездный», чем недовольны жители — выяснил корреспондент RostovGazeta.
В 2019 году многие ростовчане, планировавшие купить жилье, набрали кредиты. Их выбор пал на жилой комплекс с многообещающим названием «Звездный» на Северном в Ростове. Возводила его строительная компания ООО «Донстрой».
Покупатели квартир подчеркивают, что привлекли обещания застройщика на официальном сайте. Людям гарантировался профессионализм, ответственность и надежность строительной компании.
Доверие к застройщику повысили и заверения менеджеров на момент покупки жилья. Специалисты фирмы уверяли ростовчан, что при задержке сдачи дома в эксплуатацию, «Донстрой», дескать, гарантированно выплатит компенсацию. Однако сейчас люди пришли к выводу, что их, вероятно, обманули.
В назначенный срок в 2020 году дом на Творческой, 9 не был введен в эксплуатацию. Будущие новоселы наивно предположили, что во всем виновата пандемия коронавируса.
Но выяснилось, что проблемы с исполнением обязательств застройщиком возникали и прежде. В частности, одна из жительниц рассказала, что приобрела квартиру в ЖК «Звездный» задолго до пандемии, еще в 2018 году. Вселиться в свое жилье новоселы рассчитывали в декабре 2019 года. Обещания «Донстроя» затянулись до мая 2021-го.
Жители дома на улице Творческой, 9 рассказывают, что из-за срыва срока ввода дома в эксплуатацию с исками в суд на «Донстрой» обратилось порядка 150 человек. Суд обязал застройщика выплатить людям компенсацию.
«Истории у всех примерно одинаковые, как под копирку. В феврале прошлого года мы получили на руки исполнительные листы. Отдали их судебным приставам. На этом все и закончилось. Деньги нам до сих пор не выплатили», — отмечают собственники квартир.
По данным УФ ССП по Ростовской области, за июль 2022 года, на исполнении у судебных приставов находилось сводное исполнительное производство на взыскание с «Донстроя» общей суммы в размере более 22,2 миллиона рублей.
Ростовчане разъясняют, что после решения суда все денежные средства, движимое и недвижимое имущество у застройщика моментально испарилось.
Юристы комментируют, что по общему правилу, судебный пристав должен исполнить требование в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Дальше этот срок может корректироваться. Но механизм должен быть запущен.
«Если у организации отсутствуют денежные средства, то существует четыре очереди в законодательстве. Прежде всего — взыскание обращается на движимое имущество. В том числе, на ценные бумаги, предметы дизайна офиса, драгметаллы. Если есть — на готовую продукцию и многое другое — на то, что производит фирма. Поэтому судебное решение в любом случае должно быть исполнено», - сообщает юрист Антон Габович.
Если у фирмы ничего нет, и люди заметили, что, например, директор зарегистрировал новую компанию, юристы рекомендуют сообщать эту информацию в Федеральную службу судебных приставов. Они должны принять соответствующие меры.
«Но если жители уверены, что столкнулись с мошенничеством, то вправе обратиться в правоохранительные органы. Можно подать заявление в полицию, в следственный комитет, или в надзорный орган — в прокуратуру», - рекомендует Габович.
В общении с жителями ЖК «Звездный» выяснилось, что вопрос об отсутствии компенсаций они поднимали на всех уровнях. Подтверждающие документы есть в наличии редакции.
Полученные ответы ростовчане расценили не более, чем отписки. В частности, их поставили в известность, что у должника отсутствует имущество. Да и финансово-хозяйственную деятельность он сейчас не ведет. Однако, по мнению жителей, тем временем, продолжается строительство жилого комплекса «Звездный-2».
Одни собственники квартир полагают, что компанию «Донстрой» и ее основателя Станислава Грибанова курируют в регионе на самом высоком уровне, поэтому и закрываются глаза на очевидное.
«Один из „модных“ адвокатов Дона нам так и сказал, что „бодаться“ с „Донстроем“ бесполезно. Слишком много у него подвязок на высоких чинах», — сообщают жители.
Другие делятся мнением, что компания, возможно, сама по себе «не чиста на руку».
«Предполагаю, что все вопросы по невыплатам компенсаций, застройщик продумал заранее. Об этом говорит и то, что при покупке жилья (а у меня большая семья, и мы приобретали сразу четыре квартиры), менеджеры предлагали нам огромные скидки. Но с одним условием — только при оплате наличными. Наверняка же это делалось для того, чтобы уменьшить максимальный оборот денег», — рассказывает житель дома Максим.
Люди узнали, что некоторые менеджеры «Донстроя» имеют в ЖК «Звездный» свои парковки. Их они якобы сдают в аренду, зарабатывая на этом.
Подземные парковки в ЖК «Звездный» вызывают особое негодование у жильцов.
«Нашу парковку постоянно заливает канализация. Вы только посмотрите, что творится», — жалуется корреспонденту RostovGazeta жительница дома на Творческой, 5 Ольга.
Соседи добавляют, что их постоянно выставляют виноватыми во всем. В том числе, и в засорении труб, из-за чего, якобы, происходят постоянно порывы и затопление паркинга.
«Есть подозрение, что застройщик, вероятно, сделал трубы маленького диаметра», — полагают ростовчане.
Возмущение людей вызывают и отваливающиеся ручки на дверях парковки, и огромная трещина на асфальте возле парковки.
«Земля полностью расходится, это нормально? Мы просили управляющую компанию решить этот вопрос, а они кисточкой с черной краской закрасили дыру, и успокоились, что порешали проблему», — говорит Ольга.
У жителей дома на Творческой, 9 — другие проблемы с парковкой.
«Паркинг был раскуплен задолго до сдачи дома. При этом на 600 квартир организовано лишь 84 подземных парковочных места. Это же крайне мало», — негодуют люди.
Из-за катастрофической нехватки парковочных мест утром и вечером возле домов жилого комплекса отмечается изобилие автомобилей. Машины стоят со всех сторон, в несколько рядов. Владельцы автомобилей жалуются, что из-за узких улиц, разъехаться невозможно.
«Я живу в третьем подъезде, он в самом углу. К нам во двор с двух сторон заезжают машины. Если бы застройщик заботился о людях, он бы сделал круговое движение, и этой проблемы бы не было», — делится мнением Максим.
С ним соглашается и соседка Ольга. Она добавляет, что критическую ситуацию усугубляет отсутствие дорожных знаков:
«Движение машин во дворе никак не регулируется. Все едут, как получится».
Люди переживают, что из-за узких улиц и огромного скопления машин, во дворы не могут проехать автомобили скорой и пожарной помощи. Ростовчане опасаются, что это может обернуться страшной трагедией. И первый сигнал к этому уже был.
Проживающая в доме на Творческой Полина вспоминает, что недавно, в соседнем доме на Пацаева в ЖК «Звездный», на одном из верхних этажей загорелась квартира. Прибывшая на вызов пожарная машина проехать не смогла.
«Минут десять пожарные ожидали, пока наши мужчины — жители домов, самостоятельно, на своих руках оттаскивали загораживающие проезд автомобили», — говорит Полина.
По ее словам, оперативно потушить пожар не удалось — квартира выгорела полностью. А вместе с ней пострадала и квартира этажом выше.
«В управляющей компании нам снова заявили, что виноваты мы сами. Дескать, паркуемся неправильно. И что машин возле домов быть не должно. Но позвольте, а где должны стоять наши машины, если парковочных мест недостаточно?» — недоумевает Ольга.
Люди добавляют, что оперативно ликвидировать пожар в квартире на Пацаева не смогли не только из-за задержки проезда пожарной машины. Основная проблема была в несоблюдении техники пожарной безопасности — на этажах подъезда отсутствовали пожарные рукава.
«Во время пожара люди видели, как несколько представителей управляющей компании откуда-то перетаскивали эти рукава. Все поняли, что делается это для отчетности, чтобы не получить «по шапке», — делает вывод Полина.
По ее словам, в третьем подъезде на Творческой, 9 тоже никогда не было пожарных рукавов.
«На каждом этаже для них есть специальные ящички, которые, как я понимаю, должны быть опечатаны. Но эти ящики на одних этажах вывернуты, чуть ли не наружу. А, например, возле нашей квартиры он просто пустой. Полгода назад мы поднимали этот вопрос. Нам ответили, что счет на покупку пожарных рукавов находится на согласовании у руководства. Но время идет, и ничего не меняется», — сообщает собеседница.
Многие из жителей «Звездного» сходятся во мнении, что жизнь в новых квартирах не принесла им никакого удовольствия. По словам собеседников, при строительстве домов застройщик применял якобы самые дешевые материалы и технологии. Из-за этого проблемы на жильцов сваливаются сплошным потоком.
«Окна в квартире мы еще не меняли. Стоят те, которые устанавливал застройщик. Зимой, при минусовой температуре, у нас на подоконнике образовался лед. Это замерз конденсат, который стекает внутри окна. Если сразу его не вытирать, он превращается в лед», — объясняет Полина.
Негодование людей вызывает и высокая слышимость соседей. Новоселы, располагавшие лишними деньгами, сразу делали звукоизоляцию.
«Покупая квартиру, мы знали об этой проблеме. Поэтому делали шумоизоляцию на потолке. Но через стены все равно очень слышно, что происходит вокруг», — отмечает жительница дома на Творческой, 9 Галина.
С ней соглашается и соседка Анастасия.
«Не поверите, я слышу, как звонит будильник из соседней квартиры. Слышу, когда у соседей звонит телефон. И это при том, что мобильник у них установлен на беззвучном — слышно даже вибро», — жалуется она.
Лед на окнах и высокая звукопроницаемость оказались не самыми худшими проблемами проживания в ЖК «Звездный». Неприятно удивили людей постоянные порывы труб и затопление квартир.
«Говорят, что в нашем доме, на Творческой, 5 якобы неправильно сделано отопление. Из-за этого, возможно, и прорывает постоянно водяные трубы. Соседи с завидным постоянством затапливают друг друга. Очередной порыв был на прошлой неделе — соседей с девятого этажа затопили с трешки на десятом. Лило, как из ведра», — рассказывает жительница Ольга.
По ее словам, месяц назад прорвало канализацию у соседей на третьем этаже.
«По всей квартире тогда плавали фекалии, — делится фактами собеседница. — И у нас во всем так, потому что застройщик тотально экономил».
Жалуются собственники квартир и на проблемы с подачей воды.
«Вода у нас течет грязная. Напора горячей воды вечно не хватает. Приходил сантехник. Вроде как установил дополнительные насосы, но ничего не изменилось. А сантехник сказал, что сделать больше ничего не может», — сокрушается жительница Творческой, 9 Галина.
«Горячая вода у нас какой-то слишком пониженной температуры. Доходит до того, что купаясь, кран с горячей водой приходится выкручивать на максимум, без добавления холодной. А ведь за горячую воду мы платим немалые суммы», — добавляет сосед Максим.
Говоря об экономии застройщика, люди подозревают, что в новых 22-х и 24-этажных домах жилого комплекса установлены старые лифты. Только так, по словам ростовчан, можно объяснить регулярные поломки подъемных средств.
«В нашем доме на Творческой, 5 — три лифта. Они постоянно ломаются. Да и сами по себе работают странно. Один лифт не спускается на парковку. В другом не работает табло — не показывает, где он едет. Третий — просто молчит. Едешь и не знаешь куда. Мы постоянно застреваем в лифтах. И при этом, как всегда, нас упрекают, что мы сами в этом виноваты», — рассказывает Ольга.
По словам жильцов, лифтер никогда не торопится вызволять застрявших в лифте. Ждать его приходится больше часа. Однажды в лифте дома на Творческой, 9 застрял ребенок — десятилетний мальчик.
«Представляете, ребенок один в лифте находился больше часа? Он очень испугался», — возмущается Полина.
Столкнулись жители ЖК «Звездный» и с недостаточном количеством контейнерных площадок.
«Даже по самым скромным подсчетам, их недостаточно», - отмечает Ольга.
Люди рассказывают, что возле мусорок обитают огромные крысы.
«В управляющей компании вроде борются с ними. Но крысы бегают, особенно летом. И дохлые валяются», — сообщает жительница дома Анастасия.
«Крысы — это просто беда, — соглашается Полина. — Помимо того, что за седьмым домом [за Творческой, 7 - прим. редакции] возле большой мусорки крысы носятся, как угорелые, так еще и на детской площадке, когда солнышко припекает, они постоянно гуляют».
Некоторые из жильцов недовольны и существующей социальной инфраструктурой района.
«Детей в детский сад приходится возить на машине. Школы находятся еще дальше. Поликлиника тоже отнюдь не в шаговой доступности. А автобусной остановки рядом нет. До ближайшей приходится топать с километр», - делится наболевшим Галина.
Возмущение собеседников вызывают и непомерно завышенные коммунальные платежи.
«Это очевидно. Ведь управляющую компанию „Сокол“ нам выставил застройщик», — делится информацией Максим.
Он добавляет, что одна из приобретенных квартир у него простаивает. Жилье покупалось для мамы, которая там не живет.
«Но мама постоянно бегает в управляющую компанию с выяснениями — откуда столь высокие суммы в платежках за простаивающую квартиру. А все потому, что некоторые жильцы попросту не платят. Многие квартиры, как я понимаю, находятся в собственности у застройщика. Они зарегистрированы на каких-то посторонних лиц. То есть люди не проживают, не оплачивают коммуналку, а все их долги, в частности, за дорогостоящее отопление, раскидывают на общедомовые нужды», — подозревает Максим.
«Коммунальные платежи — это отдельная тема. Они у нас запредельно завышены. Например, только за обслуживание, я плачу в месяц 2,2 тысячи рублей», — уточняет Ольга.
С этим вопросом жители Творческой неоднократно направляли жалобы в Госжилинспекцию Ростовской области. Но это не приносило никакого результата.
Согласно полученному из Госжилинспекции ответу, вопрос о корректировке размера платы за коммунальные ресурсы, собственники могут решить в судебном порядке. А обследование лифтового хозяйства показало, что оно в рабочем состоянии. Подтверждающие эти ответы документы есть в наличии редакции.
В итоге, одни собственники жилья, которые не смогли примириться с условиями проживания в ЖК «Звездный», решили продать здесь свои квартиры. Другие, и их большинство, намерены бороться за свои права.
«Уже многие дома приняли решение выйти из управления „Сокола“ и создать свое ТСЖ», — говорит о планах Ольга.
По данным системы СПАРК, в Ростове зарегистрировано четыре застройщика ООО «Донстрой». Их деятельность заключается в строительстве жилых и нежилых помещений. Первый «Донстрой» исключен из реестра в апреле 2022 года.
Второе ООО «Донстрой» — микропредприятие, зарегистрированное в 2004 году. СПАРК предупреждает, что эта фирма выступает в арбитражных судах только в роли ответчика. Ее совладельцем в 2012 году был нынешний директор Станислав Грибанов. Однако в июле 2021 года он передал 100% долю управления этим «Донстроем» новому учредителю — Олегу Пашицу. Судя по документам прокуратуры и приставов, юристы полагают, что это якобы и есть тот самый, проблемный «Донстрой».
По информации СПАРК, оба учредителя второго «Донстроя» пересекаются еще в одной компании по строительству жилых и нежилых зданий — ООО «Ростовстройпроект». СПАРК отмечает, что Станислав Грибанов в ней является бенецифиаром со 100% управлением, а Олег Пашиц — директором.
В арсенале Станислава Грибанова СПАРК обнаружил и еще два «Донстроя» с разными ИНН. Но в их названии уже есть отличие от предыдущих тезок — пометка «специализированный застройщик». Обе эти фирмы, по данным СПАРК, также выступают в арбитражных судах исключительно в роли ответчика.
Возможно, совершенно случайно, что бенефициаром управляющей компании «Сокол», в обслуживании которой находятся дома ЖК «Звездный», по данным системы СПАРК, является Любовь Грибанова.
На момент подготовки материала, в ООО «Донстрой» не смогли разъяснить ситуацию. Корреспонденту RostovGazeta сообщили, что руководитель компании Станислав Грибанов находится в отпуске до февраля.
«Вам могла бы рассказать и Любовь Владимировна [предполагается, что Грибанова — прим. редакции], но она тоже в отпуске», — подчеркнули в приемной руководителя.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в «Донстрой» и «Сокол». На момент публикации статьи ответ не получен. Информация уточняется.
Напомним, что ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию. Эксперты сошлись во мнении, что на Дону процветает покровительство, кумовство и кланы. Такая консолидация сил «донского сообщества», по словам экспертов, оставляет на строительном рынке лишь особых, «сильных» игроков — тех, кто вхож в круг элиты.