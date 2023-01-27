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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Больше половины населения Ростовской области пройдут диспансеризацию в этом году

27 января 2023, 16:58
Фото: 1MI
В 2023 году диспансеризацию в Ростовской области должны пройти 2,5 миллиона человек, сообщили в правительстве региона.

В наступившем году власти ожидают, что диспансеризацию и профосмотр в Ростовской области пройдут более 2,5 миллиона человек. Это составляет больше половины от населения региона.

Чиновники напомнили, что диспансеризация и профосмотры созданы для выявления факторов риска и зарождающихся патологий здоровья на раннем этапе. Своевременное обращение к врачу может помочь уменьшить последствия заболевания.

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Пройти диспансеризацию можно в больнице по месту жительства. Для этого необходимо иметь с собой паспорт и медицинский полис.

Ранее сообщалось, что диспансеризация помогла спасти жизнь пациенту из Подмосковья.

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#Виктория Прутковская#Здоровье#Общество#Касается каждого#Новости#Ростовская область
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