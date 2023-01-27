Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В наступившем году власти ожидают, что диспансеризацию и профосмотр в Ростовской области пройдут более 2,5 миллиона человек. Это составляет больше половины от населения региона.
Чиновники напомнили, что диспансеризация и профосмотры созданы для выявления факторов риска и зарождающихся патологий здоровья на раннем этапе. Своевременное обращение к врачу может помочь уменьшить последствия заболевания.
Пройти диспансеризацию можно в больнице по месту жительства. Для этого необходимо иметь с собой паспорт и медицинский полис.
Ранее сообщалось, что диспансеризация помогла спасти жизнь пациенту из Подмосковья.