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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

«Бред полнейший»: ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе

27 января 2023, 17:33
Фото: pxhere.com

Полнейшим бредом назвали жители Ростова объявления по продаже бункеров на заказ

В Ростовской области увеличилось количество предложений покупки бункеров, новость об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

На сайтах свободных объявлений в Ростовской области стали чаще публиковать записи о продаже бункеров. Сооружения делают из разных материалов и любой вместимости. Минимальная цена бункера составляет пять миллионов рублей. Продавцы обещают, что он защитит от ударной волны и радиации.

Однако в соцсетях ростовчане усомнились в пользе такой необычной покупки. Они пишут: «Бред полнейший», «За пять миллионов? Дайте мне два, я сама себе построю», «Ну и глупость. Добежать-то до них успеете?».

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Также многих заинтересовала судьба людей, которые могут укрыться в бункере от потенциального ядерного взрыва. «Ну выживут эти 11 человек. Сколько времени они там со своими запасами провизии и воды продержатся?» — пессимистично заключили комментаторы.

Ранее ростовский строитель рассказал, в каком бункере можно спастись при ядерном ударе.

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