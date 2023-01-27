Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
На сайтах свободных объявлений в Ростовской области стали чаще публиковать записи о продаже бункеров. Сооружения делают из разных материалов и любой вместимости. Минимальная цена бункера составляет пять миллионов рублей. Продавцы обещают, что он защитит от ударной волны и радиации.
Однако в соцсетях ростовчане усомнились в пользе такой необычной покупки. Они пишут: «Бред полнейший», «За пять миллионов? Дайте мне два, я сама себе построю», «Ну и глупость. Добежать-то до них успеете?».
Также многих заинтересовала судьба людей, которые могут укрыться в бункере от потенциального ядерного взрыва. «Ну выживут эти 11 человек. Сколько времени они там со своими запасами провизии и воды продержатся?» — пессимистично заключили комментаторы.
Ранее ростовский строитель рассказал, в каком бункере можно спастись при ядерном ударе.