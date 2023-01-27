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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Буцаев: На бирже РЭО появился золошлак для производства цемента и бетона

27 января 2023, 11:05
На бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР) теперь можно приобрести отходы золошлака. Эти материалы применяют при производстве цемента и в строительстве. Биржа работает на торговой интернет-площадке ВМР, созданной Российским экологическим оператором (РЭО).

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компания «Интер РАО» представила на бирже свои лоты. Золошлаковыми отходами будут заинтересованы предприятия по производству цемента и бетона. Об этом пишет newsnn.ru.

Глава РЭО отметил, что сейчас проводится серьезная работа по вовлечению отходов в изготовление стройматериалов и строительство дорог. Так, в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» были приняты 4 программы, направленные на использование вторичного сырья из отходов в промышленности, аграрном секторе, в сфере ЖКХ и строительстве. Планируется, что к 2030 году в повторный оборот будет вовлекаться 40% отходов в строительную отрасль, 50% — в сельскохозяйственный сектор и 34% — в промышленное производство.

Глава проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов отметил, что энергокомпания представит такие виды отходов, как материал золошлаковый из золошлаковой смеси и зола-уноса. Это типовые позиции для данных видов отходов. Их могут использовать также другие покупатели или поставщики.

Уточним, что золошлак образуется в результате сжигания угля на ТЭС и котельных. Зола-уноса образуется при сухом золоудалении. Частицы золы оседают в электрофильтрах и циклонах. Также это вещество может накапливаться в силосах. Появление золошлаковой смеси вызвано совместным мокрым удалением золы-уноса и топливных шлаков. Их удаляют с помощью обеспыливающих устройств. Такая смесь в виде пульпы направляется в золоотвал.

Золошлак хорошо подходит для строительства дорог. Его используют для создания полотна, дорожных одежд, укрепленных оснований и возведения насыпей. Золошлаковые отходы применяются в укреплении грунтов. Их также можно использовать в качестве минерального порошка или заполнителя в цементо- и асфальтобетонах. С использованием данных отходов создаются гидротехнические насыпные сооружения.

В РФ уже начала действовать программа применения вторичных ресурсов в дорожном строительстве. Она была разработана в рамках проекта, посвященного формированию экономики замкнутого цикла.

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