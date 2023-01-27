Буцаев: На бирже РЭО появился золошлак для производства цемента и бетона

Глава РЭО отметил, что сейчас проводится серьезная работа по вовлечению отходов в изготовление стройматериалов и строительство дорог. Так, в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» были приняты 4 программы, направленные на использование вторичного сырья из отходов в промышленности, аграрном секторе, в сфере ЖКХ и строительстве. Планируется, что к 2030 году в повторный оборот будет вовлекаться 40% отходов в строительную отрасль, 50% — в сельскохозяйственный сектор и 34% — в промышленное производство.