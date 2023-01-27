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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Через очищение призвали пройти жителей Ростовской области власти

27 января 2023, 12:57
Фото: donland.ru
Жителей в Ростовской области призвали пройти через очищение в январе

Жителей в Ростовской области призвали пройти через очищение в январе

Жителей Ростовской области пригласили присоединиться к акции «Очистим наши улицы!», сообщили в правительстве региона.

Одно из мероприятий уже прошло в Железнодорожном районе. Участниками стали несколько десятков волонтеров.

Ростовчане закрашивали объявления о наркотиках на заборах и фасадах зданий. Подобные акции проводятся в регионе с 2011 года.

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«Красивые картинки и обычные объявления могут оказаться ловушкой, за которой скрывается реклама наркотиков. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к акции», — сказано в сообщении.

Ранее героин нашли у женщины со странным поведением в Ростове-на-Дону. В результате завели уголовное дело.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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