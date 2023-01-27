Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Одно из мероприятий уже прошло в Железнодорожном районе. Участниками стали несколько десятков волонтеров.
Ростовчане закрашивали объявления о наркотиках на заборах и фасадах зданий. Подобные акции проводятся в регионе с 2011 года.
«Красивые картинки и обычные объявления могут оказаться ловушкой, за которой скрывается реклама наркотиков. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к акции», — сказано в сообщении.
Ранее героин нашли у женщины со странным поведением в Ростове-на-Дону. В результате завели уголовное дело.