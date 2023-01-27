rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Что будет с ценами на водку в Ростовской области

27 января 2023, 11:45
Фото: mivanov/CC BY 2.0/flickr.com
Что будет с ценами на водку в Ростовской области
Министерство финансов России предупредило о повышении цены на водку в 2023 году. RostovGazeta разобралась, как изменится стоимость алкоголя и что об этом думают в Ростовской области.

Еще в конце прошлого года Министерство финансов России заявило о намечающемся подорожании алкоголя. Крепкие спиртные напитки должны подняться в цене во всех регионах страны, в том числе в Ростовской области.

Кто и почему устанавливает в России минимальные цены на алкоголь 

Уточним, что с 2009 года в России устанавливаются минимальные цены на алкогольную продукцию. Это делается в рамках борьбы с нелегальным производством алкоголя и продажи дешевых контрафактных напитков.

Изначально минимальная розничная цена на алкоголь (МРЦ) была введена именно для водки, чтобы не допустить попадания на прилавки магазинов «паленки». Со временем механизм распространился и на другие крепкие напитки.

Назначением цен занимается Министерство финансов. Для установки лимита власти запрашивают информацию у участников рынка и производителей и уже потом рассчитывают среднюю себестоимость того или иного алкогольного напитка.

Время от времени минимальную цену изменяют. На это влияют резкое подорожание сырья, санкции и кризисы.

Изначально минимальная розничная цена на алкоголь (МРЦ) была введена именно для водки, чтобы не допустить попадания на прилавки магазинов «паленки».
Фото: Ladaux/CC BY SA/wikimedia.org
Россиянам напомнили об опасности алкоголя в банках
Узнать подробнее

На сколько подорожает водка и другой алкоголь в 2023 году

Согласно заявлению Минфина, с этого года бутылка водки объемом 0,5 литра в магазинах Ростовской области будет стоить, минимум, 281 рубль вместо 261 рубля. Поднимется и минимальная цена на полулитровую бутылку коньяка — с 480 до 517 рублей. Бренди подорожает с 348 рублей до 375 рублей.

Нынешнее увеличение цены также продиктовано влиянием санкций. Ранее эксперты обращали внимание, что в 2022 году российский рынок покинули сразу несколько алкогольных брендов, в том числе, коньяк «Арарат». Многие зарубежные производители отказались поставлять спиртные в Россию даже по параллельному импорту.

Вероятно, власти испугались, что после ухода иностранных брендов активизируются производители контрафакта. К тому же увеличение минимальной цены на алкоголь должно поддержать отечественные алкогольные производства.

Увеличение минимальной цены на алкоголь должна поддержать отечественные алкогольные производства.
Фото: Бахтиёр Абдуллаев/CC BY SA/wikimedia.org
Стало известно, как рынок алкоголя изменился из-за санкций
Узнать подробнее

Что ростовчане думают о росте цен на алкоголь

В соцсетях ростовчане по-разному восприняли новость о повышении минимальной цены водки и других крепких напитков. Они пишут: «Да уже на всё цены повышаются! Уже не понимаешь, на что вообще жить», «На фоне того, как подорожали продукты, о водке и коньяке вообще уже не думаешь».

Помимо негодования по поводу роста цен, ростовчане предсказывают, что подорожание, наоборот, приведет к росту торговли суррогатом: «Как результат — будет больше „паленки“», «Будем пить самогон».

Проблема продажи несертифицированного алкоголя поднималась ростовчанами и раньше. Буквально в начале месяца горожане жаловались на торговые точки, где якобы, вопреки закону, круглосуточно продают спиртные напитки. Помимо ночных собраний у таких магазинов маргинального вида людей, ростовчан озаботило происхождение и безопасность продаваемого там алкоголя.

Сама же Ростовская область активно борется как с контрафактным алкоголем, так и с алкоголизмом среди населения. Региону удалось попасть в топ-10 трезвых субъектов России. Сейчас здесь насчитывается 35 тысяч людей с алкогольной зависимостью. Тем, кто стал на учет помогают в реабилитации психиатры и наркологи.

Читайте также:
В Ростове жители требуют прекратить круглосуточную торговлю алкоголемКаждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый годВ Ростовской области больным ОРВИ советуют отказаться от употребления алкоголя
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
Минприроды проверит состояние 20 рек и трех балок в Ростовской области
Сегодня, 12:31
«Я бы и новый город назвал»: в Ростове оценили идею назвать улицу именем Жириновского
Сегодня, 12:29
Суд запретил «Магниту» торговать сигаретами в Ростовской области
Сегодня, 11:49
Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы
Сегодня, 11:39
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30