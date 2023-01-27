Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Еще в конце прошлого года Министерство финансов России заявило о намечающемся подорожании алкоголя. Крепкие спиртные напитки должны подняться в цене во всех регионах страны, в том числе в Ростовской области.
Уточним, что с 2009 года в России устанавливаются минимальные цены на алкогольную продукцию. Это делается в рамках борьбы с нелегальным производством алкоголя и продажи дешевых контрафактных напитков.
Изначально минимальная розничная цена на алкоголь (МРЦ) была введена именно для водки, чтобы не допустить попадания на прилавки магазинов «паленки». Со временем механизм распространился и на другие крепкие напитки.
Назначением цен занимается Министерство финансов. Для установки лимита власти запрашивают информацию у участников рынка и производителей и уже потом рассчитывают среднюю себестоимость того или иного алкогольного напитка.
Время от времени минимальную цену изменяют. На это влияют резкое подорожание сырья, санкции и кризисы.
Согласно заявлению Минфина, с этого года бутылка водки объемом 0,5 литра в магазинах Ростовской области будет стоить, минимум, 281 рубль вместо 261 рубля. Поднимется и минимальная цена на полулитровую бутылку коньяка — с 480 до 517 рублей. Бренди подорожает с 348 рублей до 375 рублей.
Нынешнее увеличение цены также продиктовано влиянием санкций. Ранее эксперты обращали внимание, что в 2022 году российский рынок покинули сразу несколько алкогольных брендов, в том числе, коньяк «Арарат». Многие зарубежные производители отказались поставлять спиртные в Россию даже по параллельному импорту.
Вероятно, власти испугались, что после ухода иностранных брендов активизируются производители контрафакта. К тому же увеличение минимальной цены на алкоголь должно поддержать отечественные алкогольные производства.
В соцсетях ростовчане по-разному восприняли новость о повышении минимальной цены водки и других крепких напитков. Они пишут: «Да уже на всё цены повышаются! Уже не понимаешь, на что вообще жить», «На фоне того, как подорожали продукты, о водке и коньяке вообще уже не думаешь».
Помимо негодования по поводу роста цен, ростовчане предсказывают, что подорожание, наоборот, приведет к росту торговли суррогатом: «Как результат — будет больше „паленки“», «Будем пить самогон».
Проблема продажи несертифицированного алкоголя поднималась ростовчанами и раньше. Буквально в начале месяца горожане жаловались на торговые точки, где якобы, вопреки закону, круглосуточно продают спиртные напитки. Помимо ночных собраний у таких магазинов маргинального вида людей, ростовчан озаботило происхождение и безопасность продаваемого там алкоголя.
Сама же Ростовская область активно борется как с контрафактным алкоголем, так и с алкоголизмом среди населения. Региону удалось попасть в топ-10 трезвых субъектов России. Сейчас здесь насчитывается 35 тысяч людей с алкогольной зависимостью. Тем, кто стал на учет помогают в реабилитации психиатры и наркологи.