Министерство финансов России предупредило о повышении цены на водку в 2023 году. RostovGazeta разобралась, как изменится стоимость алкоголя и что об этом думают в Ростовской области.

Кто и почему устанавливает в России минимальные цены на алкоголь

На сколько подорожает водка и другой алкоголь в 2023 году