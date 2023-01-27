Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Житель Ростова-на-Дону опубликовал в соцсетях фото, сделанное в автобусе № 98. На снимке видна небольшая дыра в полу транспортного средства. По всей видимости, она не была закрыта и в момент движения автобуса. Автор поста предположил: «Вентиляции много не бывает. Чтобы не задохнулись в час-пик!».
Свои версии о том, зачем нужна дыра, стали предлагать и комментаторы. «Это для зимней рыбалки», «Это традиционный русский туалет», — пишут ростовчане.
Однако многие заявили, что дырка является обычным техническим отверстием в автобусе: «Обычное технологическое окно».
Ранее RostovGazeta рассказала, почему в Ростове постоянно дорожает проезд в общественном транспорте.