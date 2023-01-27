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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98

27 января 2023, 18:22
Фото: Социальные сети
Ростовчане опубликовали фото дыры в полу автобуса № 98, комментаторы в соцсетях пытаются разобраться, зачем она там нужна.

Житель Ростова-на-Дону опубликовал в соцсетях фото, сделанное в автобусе № 98. На снимке видна небольшая дыра в полу транспортного средства. По всей видимости, она не была закрыта и в момент движения автобуса. Автор поста предположил: «Вентиляции много не бывает. Чтобы не задохнулись в час-пик!».

Свои версии о том, зачем нужна дыра, стали предлагать и комментаторы. «Это для зимней рыбалки», «Это традиционный русский туалет», — пишут ростовчане.

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Однако многие заявили, что дырка является обычным техническим отверстием в автобусе: «Обычное технологическое окно».

Ранее RostovGazeta рассказала, почему в Ростове постоянно дорожает проезд в общественном транспорте.

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