Житель Ростова-на-Дону опубликовал в соцсетях фото, сделанное в автобусе № 98. На снимке видна небольшая дыра в полу транспортного средства. По всей видимости, она не была закрыта и в момент движения автобуса. Автор поста предположил: «Вентиляции много не бывает. Чтобы не задохнулись в час-пик!».