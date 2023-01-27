Дефицит IT-специалистов в России хотят закрывать за счет геймеров

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», участники круглого стола обсуждали нехватку кадров в отечественной IT-отрасли, возникшую в связи с недавним отъездом из России около сотни тысяч специалистов. По данным Минцифры, большинство из них продолжает работать в России удаленно, но дефицит кадров, тем не менее, ощущается все острее.