rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Дефицит IT-специалистов в России хотят закрывать за счет геймеров

Сегодня, 17:24
Проблему нехватки специалистов в сфере IT затронули в ходе круглого стола, проведенного 26 января руководством комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», участники круглого стола обсуждали нехватку кадров в отечественной IT-отрасли, возникшую в связи с недавним отъездом из России около сотни тысяч специалистов. По данным Минцифры, большинство из них продолжает работать в России удаленно, но дефицит кадров, тем не менее, ощущается все острее.

Со стороны участников мероприятия прозвучали предложения искать новые IT-кадры на соревнованиях по киберспорту. Впрочем, не все согласны с подобным взглядом на решение проблемы. Многие считают, что геймеры являются исключительно производителями продукта и не могут проявить себя в его разработке.



Подпишитесь
В Ростове хотят дать улице имя Жириновского, а в полях в регионе массово гибнут зайцы
Сегодня, 16:32
В Минприроды предположили, кто виноват в массовой гибели зайцев в Ростовской области
Сегодня, 15:36
Жителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духи
Сегодня, 15:16
Массово строить на заказ защитные бункеры предложили жителям Ростова
Сегодня, 15:12
Цены в Ростовской области стали расти еще быстрее с декабря 2022 года
Сегодня, 14:36
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30