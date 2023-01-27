Известно также, что меры поддержки действуют во всех субъектах России, однако льготы и размеры выплат и основания для их назначения отличаются. Это, по мнению депутатов, может вызывать сложности у самих мобилизованных и добровольцев. В связи с этим представители ЗСРО предложили сформулировать на федеральном уровне обязательный для каждого региона базовый минимальный набор мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей, а также минимальные стандарты региональных выплат и перечень случаев, при которых появляются основания для этих выплат.