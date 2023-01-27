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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Депутаты Ростовской области добиваются базовых мер поддержки мобилизованных в стране

27 января 2023, 14:14
Фото: mil.ru
Ростовские депутаты предложили унифицировать все меры поддержки мобилизованным

В Ростовской области дополнят меры поддержки для мобилизованных бойцов и их семей

В Ростовской области вскоре утвердят новые меры поддержки для мобилизованных военнослужащих, добровольцев и их семей, сообщили в Заксобрании региона.

Депутаты Заксобрания Ростовской области рассказали, что вскоре планируют утвердить новые меры для поддержки мобилизованных, добровольцев и их семей. 

Сегодня в Ростовской области уже действуют 23 меры поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей. В частности, это касается единовременных выплат мобилизованным – в размере 150 тысяч рублей, получившим тяжелое увечье – 600 тысяч рублей,  семьям погибших – в размере двух миллионов рублей, а также единовременной выплаты детям военнослужащих, включая студентов в возрасте до 23 лет, в размере 20 тысяч рублей.

В настоящее время готовится проект поправок к региональному закону, который позволит компенсировать расходы на газификацию жилья мобилизованных и контрактников, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей. Помимо этого в ближайшее время будут приняты нормы, которые позволят назначать адресную социальную помощь в виде пособия, не учитывая доходов и единовременных выплат самого мобилизованного.

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Известно также, что меры поддержки действуют во всех субъектах России, однако льготы и размеры выплат и основания для их назначения отличаются. Это, по мнению депутатов, может вызывать сложности у самих мобилизованных и добровольцев. В связи с этим представители ЗСРО предложили сформулировать на федеральном уровне обязательный для каждого региона базовый минимальный набор мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей, а также минимальные стандарты региональных выплат и перечень случаев, при которых появляются основания для этих выплат.

Ранее Шойгу утвердил порядок выплат мобилизованным.

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