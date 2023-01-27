Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как сообщает newizv.ru. , за сменой названия традиционной выставки, где встречаются основные производители и крупнейшие потребители полимерной продукции, стоит не просто дань времени. Это вызвано новыми приоритетами, которым предстоит следовать всей химической отрасли с учетом роли, которую она будет играть в современной экономике.
На форуме происходят презентация новых продуктов, обмен опытом, заключаются соглашения, которые предусматривают работу над новыми совместными проектами. В нынешних условиях более тесное взаимодействие и кооперация предприятий внутри России являются важными для всех.
То, что продукция БСК нужна почти всем отраслям промышленности, было ясно во все времена. Как ясно и то, что РФ вынуждена закупать за рубежом до 70-100 видов продукции малотоннажной химии. Но только в 2022 году стало понятно, что возникла угроза существованию всей российской промышленности.
Сегодня происходит процесс ее адаптации к новых условиям. Правительством РФ поставлена задача замещения импортной продукции российской, внедрения новых технологий и снижения одновременно себестоимости продукции. И сейчас в лучших условиях окажутся те, кто, как и БСК, в последние десятилетия не забывал вкладывать в науку и заниматься внедрением новых разработок.
По информации гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, химическую отрасль отличает наличие длительного инвестиционного цикла, когда со старта проектирования до того момента, как новый продукт выйдет на окупаемость, проходит десяток лет. И потому современной задачей химической отрасли можно считать такой лозунг: «две пятилетки за три года».
Он считает, что, если отрасль будет поддержана государством, данная задача вполне выполнима. Когда шли трудные послевоенные 1960-е годы, Советский Союз сумел построить и запустить в работу химические предприятия общим числом свыше 400. Во многом благодаря этому в настоящее время обеспечиваются почти все потребности РФ в крупнотоннажной химии. Теперь важно, применяя современные технологии и кластерный подход, обеспечить потребителей малотоннажной химией. Эта задача решается путем использования линий с гибкими технологиями производства. Они дают возможность оперативно перестроить производство таким образом, чтобы одно и то же сырье использовать для изготовления 10–15 разных видов продукции малотоннажной химии.
Давыдов приветствует настрой участников выставки, который мог бы звучать так: «выстоим и победим!»
Напомним, БСК выпускает кальцинированную и каустическую соду, ПВХ, бикарбонат натрия, кальций хлористый, кабельные пластикаты, белые сажи, соляную кислоту.
В настоящее время она производит свыше 10 различных пластикатов, которые идут на изготовление защитных оболочек проводов и кабелей. Белые сажи различных марок применяют в своей работе предприятия таких отраслей промышленности, как резинотехническая, химическая и легкая. А различные марки ПВХ необходимы для изготовления изделий и материалов большого ассортимента: кабелей, труб, линолеумов, конструкционно-строительных материалов, полимерной тары, автомобильных деталей и многого другого. Всего предприятие освоило выпуск более 100 видов продукции.