Он считает, что, если отрасль будет поддержана государством, данная задача вполне выполнима. Когда шли трудные послевоенные 1960-е годы, Советский Союз сумел построить и запустить в работу химические предприятия общим числом свыше 400. Во многом благодаря этому в настоящее время обеспечиваются почти все потребности РФ в крупнотоннажной химии. Теперь важно, применяя современные технологии и кластерный подход, обеспечить потребителей малотоннажной химией. Эта задача решается путем использования линий с гибкими технологиями производства. Они дают возможность оперативно перестроить производство таким образом, чтобы одно и то же сырье использовать для изготовления 10–15 разных видов продукции малотоннажной химии.