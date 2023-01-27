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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Массово строить на заказ защитные бункеры предложили жителям Ростова

27 января 2023, 15:12
Фото: Авито
Жителям Ростова предлагают купить свой собственный бункер

Продажа бункеров на заказ началась в Ростове-на-Дону в 2023 году

Различные предприятия стали выставлять на продажу в Ростове частные бункеры, следует из информации, размещенной на популярном портале свободных объявлений.

Жителям Ростова предлагают приобрести монолитно-железобетонные бункеры. На сайтах свободных объявлений размещены сооружения разного вида и материала изготовления.

Минимальная площадь бункера, предлагаемого ростовчанам, составляет 13, 9 квадратных метра. Там в течение двух недель автономно смогут находиться до четырех человек. Стоимость бункера такой площади составляет около пяти миллионов рублей.

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Продавцы заверяют, что их бункере можно будет укрыться от ударной волны и даже радиации.

Ранее сообщалось, что ростовчане стали самостоятельно строить подземные бункеры в 2023 году.

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