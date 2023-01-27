Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Жителям Ростова предлагают приобрести монолитно-железобетонные бункеры. На сайтах свободных объявлений размещены сооружения разного вида и материала изготовления.
Минимальная площадь бункера, предлагаемого ростовчанам, составляет 13, 9 квадратных метра. Там в течение двух недель автономно смогут находиться до четырех человек. Стоимость бункера такой площади составляет около пяти миллионов рублей.
Продавцы заверяют, что их бункере можно будет укрыться от ударной волны и даже радиации.
Ранее сообщалось, что ростовчане стали самостоятельно строить подземные бункеры в 2023 году.