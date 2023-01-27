Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По информации «Ъ-Юг», дикие животные погибают из-за разбросанного яда для грызунов. Говорится, что по данному факту возбудили уголовное дело.
«Отравления произошли в четырех районах области. В декабре нашли 19 мертвых зайцев и два погибших фазана в Кагальницком районе», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в январе продолжают находить мертвых животных. Аналогичные случаи происходят с ноября минувшего года.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что откусившего мужчине руку верблюда проверят на бешенство в Ростовской области.