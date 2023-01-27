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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Массовую гибель зайцев в полях расследуют в Ростовской области

27 января 2023, 07:35
Фото: NadezhdaKhaustova/CC BY SA 4.0/wiki
В Ростовской области из-за ядов на полях массово гибнут зайцы с ноября 2022 года

В Ростовской области из-за ядов на полях массово гибнут зайцы с ноября 2022 года

В Ростовской области на полях стали находить трупы диких животных, сообщают СМИ.

По информации «Ъ-Юг», дикие животные погибают из-за разбросанного яда для грызунов. Говорится, что по данному факту возбудили уголовное дело.

«Отравления произошли в четырех районах области. В декабре нашли 19 мертвых зайцев и два погибших фазана в Кагальницком районе», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в январе продолжают находить мертвых животных. Аналогичные случаи происходят с ноября минувшего года. 

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее стало известно, что откусившего мужчине руку верблюда проверят на бешенство в Ростовской области. 

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