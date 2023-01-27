rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

«Месяц Приморского края» пройдет в Одноклассниках

27 января 2023, 07:46
Фото: 1MI
Социальная сеть Одноклассники вместе с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустили спецпроект «Месяц Приморского края». С 25 января по 23 февраля пользователи смогут познакомиться поближе с культурой и особенностями далекого региона Приморья.

Все материалы проекта будут собраны в группе ОК «Культурное Приморье». Пользователи смогут посмотреть видеоролики о легендах Приморского края и истории главных культурных объектов региона: театров, филармоний, галерей и музеев. Каждую неделю редакция проекта будет рассказывать о главных событиях недели и делиться маршрутами для самостоятельных путешествий, которые будут полезны не только туристам, но и помогут жителям региона посмотреть на Приморье по-новому. 

Все желающие также смогут проверить свои знания культуры региона и пройти онлайн-квиз. А те, кто знают Приморье лучше всех, смогут поучаствовать в конкурсе и посетить ключевые достопримечательности Приморья: картинную галерею, драматический театр молодежи, драматический театр им. М. Горького и театр кукол. 

Пользователи ОК смогут переместиться в Приморье благодаря  тематическим рамкам в соцсети и масками с фоном Приморского края в сервисе «Моменты», а также отправить стикеры с главными символами региона.   

Фото: OK

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты и помогают пользователям знакомиться с разными городами России. Так, в конце декабря ОК расширили список заповедников, национальных, природных парков и заказников на интерактивной карте с 20 природными территориями от Карелии до Кавказа.

#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Ростовской области будут судить националистов, устроивших «белые патрули»
Сегодня, 06:59
В Ростове на могут найти мужчину, заявившего о вооруженных людях с флагами Украины
Сегодня, 06:20
Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о снегопадах
Сегодня, 05:17
В Ростове-на-Дону может появиться улица в честь Владимира Жириновского
Сегодня, 05:39
В Ростове избрали меру пресечения адвокату, ведущему резонансное дело Данилы Красного
Сегодня, 05:57
Прелюбодеи и обвес: чем занималась полиция Ростова и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Вчера, 21:07