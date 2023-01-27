В четверг, 26 января, Минприроды и экологии Ростовской области объявило аукцион для поиска организации, которая проведет процедуры по мониторингу состояния донских рек. Речь идет о бассейнах рек Калитва, Сал, Кагальник, Западный Маныч, Тузлов, Чир и малых притоках Нижнего Дона. Всего в перечень второй очереди мониторинга входят около 20 рек и три балки, общая протяженность участков водоемов составляет более 2,3 тысячи километра.