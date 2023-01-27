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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Минприроды проверит состояние 20 рек и трех балок в Ростовской области

27 января 2023, 12:31
Фото: donland.ru
В Ростовской области за 7,2 млн рублей проверят состояние около 20 донских рек
В Ростовской области хотят проверить состояние и степень загрязнения донских рек на участках общей протяженностью более 2,3 тысячи километров, аукцион разместили на портале госзакупок.

В четверг, 26 января, Минприроды и экологии Ростовской области объявило аукцион для поиска организации, которая проведет процедуры по мониторингу состояния донских рек. Речь идет о бассейнах рек Калитва, Сал, Кагальник, Западный Маныч, Тузлов, Чир и малых притоках Нижнего Дона. Всего в перечень второй очереди мониторинга входят около 20 рек и три балки, общая протяженность участков водоемов составляет более 2,3 тысячи километра. 

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От подрядчика требуется проверить состояние берега, дна, вычислить степень заиления русел рек, выявить нарушение режима использования водоохранных зон, степень загрязнения рек в результате деятельности человека, а также проверить пробы воды. Если будут обнаружены участки, загрязненные нефтепродуктами, углеводородами, пестицидом или металлами, исполнитель должен подготовить предложения по определению загрязняющих веществ. Эти работы оценили в 7,2 миллиона рублей. 

Подрядчика выберут 6 февраля, после чего он будет исполнять контракт в течение календарного 2023 года. 

Ранее в Ростове из-под крана начала течь коричневая пенящаяся вода.

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