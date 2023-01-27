Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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Updated Сегодня, 12:33
В четверг, 26 января, Минприроды и экологии Ростовской области объявило аукцион для поиска организации, которая проведет процедуры по мониторингу состояния донских рек. Речь идет о бассейнах рек Калитва, Сал, Кагальник, Западный Маныч, Тузлов, Чир и малых притоках Нижнего Дона. Всего в перечень второй очереди мониторинга входят около 20 рек и три балки, общая протяженность участков водоемов составляет более 2,3 тысячи километра.
От подрядчика требуется проверить состояние берега, дна, вычислить степень заиления русел рек, выявить нарушение режима использования водоохранных зон, степень загрязнения рек в результате деятельности человека, а также проверить пробы воды. Если будут обнаружены участки, загрязненные нефтепродуктами, углеводородами, пестицидом или металлами, исполнитель должен подготовить предложения по определению загрязняющих веществ. Эти работы оценили в 7,2 миллиона рублей.
Подрядчика выберут 6 февраля, после чего он будет исполнять контракт в течение календарного 2023 года.
Ранее в Ростове из-под крана начала течь коричневая пенящаяся вода.