Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В ведомстве рассказали, что возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего ростовчанина, которого подозревают в использовании спецтехники для сдачи экзамена по вождению.
По предварительной информации, силовики задержали ростовчанина прямо во время сдачи экзамена по теории вождения для получения водительских прав в МРЭО. У мужчины была спецтехника, которая позволяла записывать и передавать аудио- и видеоматериалы.
Более двух лет назад мужчину осудили на основании решения Советского районного суда Ростова, обязав его участвовать в общественных работах в течение 400 часов, в отношении фигуранта дела также ввели запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом в течение двух месяцев и 19 дней.
В ведомстве добавили, что фигурант неоднократно пытался сдать экзамен на права, но все попытки оказались безуспешны.
«За подобные преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы», — сказано в сообщении.
Ранее мужчина старался сдать экзамен со скрытой камерой под одеждой.