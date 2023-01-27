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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

На Дону возбудили дело против мужчины, сдавшего экзамен со шпионской аппаратурой

27 января 2023, 09:43
Фото: veshki.donland.ru
На Дону возбудили дело против мужчины, сдавшего экзамен со шпионской аппаратурой
В Ростовской области возбудили дело в отношении мужчины, который использовал спецаппаратуру для негласного получения информации во время экзамена в МРЭО, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве рассказали, что возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего ростовчанина, которого подозревают в использовании спецтехники для сдачи экзамена по вождению. 

По предварительной информации, силовики задержали ростовчанина прямо во время сдачи экзамена по теории вождения для получения водительских прав в МРЭО. У мужчины была спецтехника, которая позволяла записывать и передавать аудио- и видеоматериалы. 

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Более двух лет назад мужчину осудили на основании решения Советского районного суда Ростова, обязав его участвовать в общественных работах в течение 400 часов, в отношении фигуранта дела также ввели запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом в течение двух месяцев и 19 дней. 

В ведомстве добавили, что фигурант неоднократно пытался сдать экзамен на права, но все попытки оказались безуспешны. 

«За подобные преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы», — сказано в сообщении. 

Ранее мужчина старался сдать экзамен со скрытой камерой под одеждой. 

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