Более двух лет назад мужчину осудили на основании решения Советского районного суда Ростова, обязав его участвовать в общественных работах в течение 400 часов, в отношении фигуранта дела также ввели запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом в течение двух месяцев и 19 дней.