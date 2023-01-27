Документация должна содержать в себе сведения об утилизации отходов, защите грунта и подземных вод, работы по созданию защитного экрана, разработку подъездных дорог к объекту, а также технические указание на последующее использование земли и ее озеленение в рамках ГОСТ Р 57446-2017.