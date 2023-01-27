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На месте огромной свалки в Ростовской области посадят деревья

27 января 2023, 08:59
Фото: Стоялов Максим Викторович/CC BY SA 4.0/wiki
В Ростовской области на проект рекультивации крупной свалки выделили 15,6 млн рублей

В Ростовской области на проект рекультивации крупной свалки выделили 15,6 млн рублей

В Ростовской области на разработку проекта рекультивации крупной свалки с последующей высадкой деревьев выделили более 15,6 миллиона рублей, данные появились на портале госзакупки.

В четверг, 26 января, администрация Матвеево-Курганского района разместила тендер для поиска организации, которая разработает проект рекультивации санкционированной свалки к юго-востоку от Матвеева-Кургана рядом с трассой на Самбек. 

Разработку проектной и рабочей документации по рекультивации полигона оценили в 15,6 миллиона рублей. Экспертам предстоит исследовать и оценить 13 гектаров земли, заваленных 3,4 миллионами кубометров мусора, масса которых составляет примерно 682,2 тысячи тонн.

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Документация должна содержать в себе сведения об утилизации отходов, защите грунта и подземных вод, работы по созданию защитного экрана, разработку подъездных дорог к объекту, а также технические указание на последующее использование земли и ее озеленение в рамках ГОСТ Р 57446-2017. 

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Ранее в Ростове на рекультивацию мусорного полигона выделили больше двух миллиардов рублей.

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