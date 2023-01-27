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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Ни дня без отставки: с поста ушла глава Тацинского района Ростовской области

27 января 2023, 15:39
Фото: Администрация Тацинского района Ростовской области

В отставку подала глава Тацинского района Ростовской области Ирина Семиколенова

Со своего поста ушла глава Тацинского района Ростовской области Ирина Семиколенова, сообщается на сайте муниципалитета.

В Ростовской области в отставку подал еще один руководитель районной администрации. На этот раз с поста ушла глава Тацинского района Ирина Семиколенова. Уточняется, что сделать это она решили по собственному желанию. Ее место заняла некто И. В. Хасаинова.

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Перед отставкой Семиколенова отчиталась о деятельности депутатов Тацинского района в 2022 году.

Накануне стало известно об отставке главы администрации Шахт Ростовской области Андрея Ковалева. Также с поста ушли глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов и его заместитель Андрей Рыбаков.

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#Алина Заярная#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ковалев Андрей Владимирович
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