Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Ростовской области в отставку подал еще один руководитель районной администрации. На этот раз с поста ушла глава Тацинского района Ирина Семиколенова. Уточняется, что сделать это она решили по собственному желанию. Ее место заняла некто И. В. Хасаинова.
Перед отставкой Семиколенова отчиталась о деятельности депутатов Тацинского района в 2022 году.
Накануне стало известно об отставке главы администрации Шахт Ростовской области Андрея Ковалева. Также с поста ушли глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов и его заместитель Андрей Рыбаков.