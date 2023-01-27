Пассажирский транспорт в Ростове и без индексации цен на проезд вызывал много вопросов. Город опустился на 25 место в рейтинге качества общественного транспорта. Эксперты отмечают, что самой большой проблемой для Ростова является возраст подвижного состава транспорта, например, трамваям в среднем 13,3 года, а автобусам почти шесть лет. Также по подсчетам аналитиков автобусы в Ростове чаще других становятся фигурантами дорожно-транспортных происшествий.