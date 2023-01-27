Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
В конце прошлого — начале этого года в Ростовской области регулярно повышались цены на проезд в общественном транспорте. Причин этому было несколько: влияние санкций, прогнозируемая индексация цен на запчасти и дефицит кадров.
Проезд на самом популярном виде общественного транспорта в Ростове — автобусе — стоит 32 рубля при оплате наличными. Если билет оплатить картой, его цена составит 30 рублей. Школьники и пенсионеры заплатят за поезд на автобусе 14, 5 рубля.
Стоимость поездки на электротранспорте ненамного дешевле — 28 рублей при безналичной оплате. До ноября 2022 года проезд был дешевле на целых пять рублей.
Также с ноября прошлого года подорожал проезд в общественном транспорте в Батайске. Теперь он практически сравнялся с ценами столицы региона. Билет на автобус в Батайске стоит 30 рублей. Стоимость проезда из Батайска в Ростов также с ноября подорожала до 50 рублей.
На днях стало известно, что в Таганроге впервые с 2018 года поднимется цена на проезд в троллейбусах и трамваях. С 1 февраля она будет составлять 25 рублей. Льготники смогут платить на пять рублей меньше — 20 рублей.
Сравнялся с Ростовом в вопросе оплаты проезда в общественном транспорте и небольшой Морозовск. Проехаться там на автобусе с осени прошлого года стоит также 30 рублей.
Наконец, не обошла инфляция стороной Азов. На 20 рублей там подорожал билет в Ростов. Сейчас он обойдется в 120 рублей.
На рост цен в этом и прошлом году повлияло сразу несколько факторов. Прежде всего, западные санкции. В Россию стало труднее доставлять запчасти для автобусов, дороже стали обходиться их ремонт и обслуживание. Чтобы поддерживать уровень качества общественного транспорта, властям и АТП приходится идти на повышение цен.
Также с 1 декабря в Ростовской области проиндексированы тарифы ЖКХ. Это не могло не повлечь подорожания обслуживания транспорта, и, следовательно, цен на проезд.
Некоторые АТП называли индексацию стоимости проезда вынужденной мерой, «необходимостью выжить».
Другой важной проблемой общественного транспорта в Ростовской области является острый дефицит водительских кадров. По последним данным, только в Ростове он составляет 47%. Власти города заверяют, что АТП стараются всячески привлекать водителей для трудоустройства. Одной из мер, в том числе, является увеличение заработной платы. Часть денег от повышения стоимости проезда идет именно на индексацию зарплат. Правда, даже высокая стоимость оплаты труда пока слабо привлекает на работу водителей в Ростове и области.
Пассажирский транспорт в Ростове и без индексации цен на проезд вызывал много вопросов. Город опустился на 25 место в рейтинге качества общественного транспорта. Эксперты отмечают, что самой большой проблемой для Ростова является возраст подвижного состава транспорта, например, трамваям в среднем 13,3 года, а автобусам почти шесть лет. Также по подсчетам аналитиков автобусы в Ростове чаще других становятся фигурантами дорожно-транспортных происшествий.
Ростовчане с экспертами соглашаются. Они часто жалуются на практически разваливающиеся на ходу маршрутки, отсутствие систем отопления и кондиционирования, хамство со стороны водителей и многое другое. Высокие цены на проезд не оправдывают качество предоставляемых услуг, уверены местные жители.
Власти регулярно обещают решить проблемы общественного транспорта. Например, администрация Ростова заверяет, что работает над увеличением подвижного состава, наказывает нерадивые АТП за аномальные холод и жару в автобусах.