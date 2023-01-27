Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Трагедия произошла накануне в Красносулинском районе Ростовской области. На строительной базе в результате несчастного случай погиб 20-летний парень.
По информации Dondау, во время выполнения строительных работ на юношу обрушилась кирпичная стена. Плита буквально раздавала молодого человека. От полученных травм он скончался на месте, не дождавшись помощи медиков.
Официальных подробностей о жуткой трагедии пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области осудят директора завода, по вине которого погиб рабочий.