rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Обвалившаяся кирпичная плита раздавила 20-летнего рабочего в Ростовской области

27 января 2023, 15:59
Фото: 1MI

В Ростовской области 20-летний парень погиб при падении стены на стройке 25 января

В Ростовской области на стройке под обломками стены погиб 20-летний парень, сообщили СМИ.

Трагедия произошла накануне в Красносулинском районе Ростовской области. На строительной базе в результате несчастного случай погиб 20-летний парень.

По информации Dondау, во время выполнения строительных работ на юношу обрушилась кирпичная стена. Плита буквально раздавала молодого человека. От полученных травм он скончался на месте, не дождавшись помощи медиков.

Следственный комитет завел дело из-за гибели двух рабочих на стройке в Ростове
Узнать подробнее

Официальных подробностей о жуткой трагедии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области осудят директора завода, по вине которого погиб рабочий.

Читайте также:
В Ростовской области осудят директора завода, по вине которого погиб рабочийСтали известны подробности гибели рабочих из-за рухнувшего крана на стройке в РостовеПрокуратура начала проверку из-за падения крана на стройке в Ростове и гибели рабочих
#Виктория Прутковская#Происшествие#Строительство#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Минприроды проверит состояние 20 рек и трех балок в Ростовской области
Сегодня, 12:31
«Я бы и новый город назвал»: в Ростове оценили идею назвать улицу именем Жириновского
Сегодня, 12:29
Суд запретил «Магниту» торговать сигаретами в Ростовской области
Сегодня, 11:49
Что будет с ценами на водку в Ростовской области
Сегодня, 11:45
Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы
Сегодня, 11:39
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30