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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Пассажира «Победы» оштрафовали на 4 тысячи рублей из-за мокрого кресла

Сегодня, 17:25
На одном из рейсов авиакомпании «Победа», следовавшем по маршруту «Сочи – Петербург», возник конфликт между пассажиром и бортпроводниками.

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Mash, во время перелета пассажир обнаружил, что его кресло намокло из-за конденсата, и пересел на соседнее свободное кресло. Бортпроводники не согласились с этим решением и потребовали от пассажира вернуться на свое место, чего тот, впрочем, делать не стал.

В результате после приземления лайнера в аэропорт «Пулково» пассажира встретила полиция. Стражи порядка составили протокол о нарушении правил нахождения на борту. Теперь виновному грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Юристы, тем не менее, на его стороне и утверждают, что, если все было так, как он говорит, пассажиру стоит подать в судебные инстанции иск о ненадлежащем качестве оказанных услуг и нанесении морального вреда.



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