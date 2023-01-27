Пассажира «Победы» оштрафовали на 4 тысячи рублей из-за мокрого кресла

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Mash, во время перелета пассажир обнаружил, что его кресло намокло из-за конденсата, и пересел на соседнее свободное кресло. Бортпроводники не согласились с этим решением и потребовали от пассажира вернуться на свое место, чего тот, впрочем, делать не стал.
В результате после приземления лайнера в аэропорт «Пулково» пассажира встретила полиция. Стражи порядка составили протокол о нарушении правил нахождения на борту. Теперь виновному грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Юристы, тем не менее, на его стороне и утверждают, что, если все было так, как он говорит, пассажиру стоит подать в судебные инстанции иск о ненадлежащем качестве оказанных услуг и нанесении морального вреда.