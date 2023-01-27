Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Размер пенсии увеличился на 4,8%. В средней пенсионеры стали получать больше на 901 рубль.
Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась с 118 до 123,77 рубля. Всего индексация затронула 907 тысяч граждан.
Прибавка у каждого индивидуальна, все зависит от стажа работы. Чтобы понимать, на сколько выросла пенсия, необходимо ее размер умножить на 1,048 (4,8%).
Пенсионерам, которые уволятся, также проиндексируют выплаты.
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