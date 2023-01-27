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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Пенсии более 900 тыс человек проиндексировали в Ростовской области

27 января 2023, 10:21
Фото: rostov-gorod.ru
Пенсии более 900 тыс человек проиндексировали в Ростовской области
В Ростовской области с 1 января 2023 года провели индексацию выплат неработающим пенсионерам, сообщили в облправительстве.

Размер пенсии увеличился на 4,8%. В средней пенсионеры стали получать больше на 901 рубль.

Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась с 118 до 123,77 рубля. Всего индексация затронула 907 тысяч граждан.

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Прибавка у каждого индивидуальна, все зависит от стажа работы. Чтобы понимать, на сколько выросла пенсия, необходимо ее размер умножить на 1,048 (4,8%).

Пенсионерам, которые уволятся, также проиндексируют выплаты. 

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