Ростовская художница рассказала, почему не считает картины нейросетей искусством

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Взаимодействовать с нейросетями Лиза начала два года назад. Она вспоминает, что тогда заканчивала художественное училище и за несколько лет классического рисования мозг отвык создавать «уникальные картины не по правилам».
«Изначально нейросети были для меня источником вдохновения. Там главное четко сформулировать свою мысль и описать словами. Очень люблю пользоваться Midjourney, она появилась только в прошлом году», – рассказывает художница.
По словам Лизы Демиденковой, она не считает искусством создание картин с помощью нейросети, когда она создает их самостоятельно только из описания «художника».
«Я только ищу дополнительные образы или выстраиваю вокруг них собственное художественное пространство. Всегда должно быть что-то от художника», – считает девушка.
Она добавляет, что искусственный интеллект необходим современным художникам, потому что создает неповторимые сочетания элементов. В то время как даже профессиональные художники не могут избегать клише и привычных сюжетов из-за годами не изменяющейся образовательной программы.
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