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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Ростовская художница рассказала, почему не считает картины нейросетей искусством

27 января 2023, 06:36
Фото: Leemurz/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Ростовская художница рассказала, почему не считает искусственный интеллект искусством
Нейросети способны освежить воображение современного художника, но не заменят его собственную кисть, об опыте работы с искусственным интеллектом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовская художница Лиза Демиденкова.

Взаимодействовать с нейросетями Лиза начала два года назад. Она вспоминает, что тогда заканчивала художественное училище и за несколько лет классического рисования мозг отвык создавать «уникальные картины не по правилам».

«Изначально нейросети были для меня источником вдохновения. Там главное четко сформулировать свою мысль и описать словами. Очень люблю пользоваться Midjourney, она появилась только в прошлом году», – рассказывает художница.

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По словам Лизы Демиденковой, она не считает искусством создание картин с помощью нейросети, когда она создает их самостоятельно только из описания «художника».

«Я только ищу дополнительные образы или выстраиваю вокруг них собственное художественное пространство. Всегда должно быть что-то от художника», – считает девушка.

«Я только ищу дополнительные образы или выстраиваю вокруг них собственное художественное пространство. Всегда должно быть что-то от художника», – считает девушка.
Фото: stockvault.net

Она добавляет, что искусственный интеллект необходим современным художникам, потому что создает неповторимые сочетания элементов. В то время как даже профессиональные художники не могут избегать клише и привычных сюжетов из-за годами не изменяющейся образовательной программы.

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#Анна Ивченко#Технологии#Искусство#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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