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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Шахты могут признать «Городом трудовой доблести»

27 января 2023, 12:55
Фото: donland.ru
Шахты в Ростовской области могут стать «Городом трудовой доблести»
Шахты в Ростовской области могут получить звание «Города трудовой доблести», сообщили в Законодательном Собрании региона.

В Заксобрании Ростовской области рассказали о возможном скором присвоении городу Шахты в Ростовской области звания «Города трудовой доблести». Депутаты уточнили, что уже подготовлена соответствующая историческая справка, отражающая моменты массового трудового подвига местных жителей, а также их вклад в победу в Великой Отечественной войне.

На данном этапе Российская академия наук выдала экспертное заключение, что у Шахт есть основания для присвоения почетного звания.

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«Теперь необходимо, чтобы об этой инициативе узнали все шахтинцы, что потребует широкой информационной кампании», — заключили депутаты Заксобрания.

Ранее 64% жителей РФ одобрили присвоение почётных званий Мариуполю и Мелитополю.

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