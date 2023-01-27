В Заксобрании Ростовской области рассказали о возможном скором присвоении городу Шахты в Ростовской области звания «Города трудовой доблести». Депутаты уточнили, что уже подготовлена соответствующая историческая справка, отражающая моменты массового трудового подвига местных жителей, а также их вклад в победу в Великой Отечественной войне.