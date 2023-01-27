Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Заксобрании Ростовской области рассказали о возможном скором присвоении городу Шахты в Ростовской области звания «Города трудовой доблести». Депутаты уточнили, что уже подготовлена соответствующая историческая справка, отражающая моменты массового трудового подвига местных жителей, а также их вклад в победу в Великой Отечественной войне.
На данном этапе Российская академия наук выдала экспертное заключение, что у Шахт есть основания для присвоения почетного звания.
«Теперь необходимо, чтобы об этой инициативе узнали все шахтинцы, что потребует широкой информационной кампании», — заключили депутаты Заксобрания.
Ранее 64% жителей РФ одобрили присвоение почётных званий Мариуполю и Мелитополю.