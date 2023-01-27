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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Снегопады и 19-градусные морозы придет в Ростовскую область с 27 января

27 января 2023, 10:40
Фото: rostov-gorod.ru
Снегопады и 19-градусные морозы придет в Ростовскую область с 27 января
В Ростовской области метеорологи предупредили о морозах до -19 градусов и снегопаде в конце января, об этом рассказали в Северо-Кавказском гидрометцентре.
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Погода

В пятницу, 27 ноября, жителей Ростовской области ожидает температура от -4 до +1 градуса, однако ночью на севере региона ударят морозы и температура воздуха упадет до -15-19 градусов. 

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Уже на следующий день в Ростовской области неблагоприятные метеоявления в виде гололеда на дорогах, тумана, а также мокрого снега с сильным ветром скоростью до 15 метров в секунду. В течение суток температура в отдельных муниципалитетах будет меняться от -18 градусов до -5 градусов, а в южных районах воздух прогреется до нуля.  

В воскресенье, 29 января, станет теплее, и воздух прогреется до +2 градусах, на севере региона сохранятся морозы до -9 градусов.  

Ранее жители Ростовской области смогли увидеть гало благодаря заморозкам. 

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