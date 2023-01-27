Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В пятницу, 27 ноября, жителей Ростовской области ожидает температура от -4 до +1 градуса, однако ночью на севере региона ударят морозы и температура воздуха упадет до -15-19 градусов.
Уже на следующий день в Ростовской области неблагоприятные метеоявления в виде гололеда на дорогах, тумана, а также мокрого снега с сильным ветром скоростью до 15 метров в секунду. В течение суток температура в отдельных муниципалитетах будет меняться от -18 градусов до -5 градусов, а в южных районах воздух прогреется до нуля.
В воскресенье, 29 января, станет теплее, и воздух прогреется до +2 градусах, на севере региона сохранятся морозы до -9 градусов.
Ранее жители Ростовской области смогли увидеть гало благодаря заморозкам.