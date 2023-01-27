Уже на следующий день в Ростовской области неблагоприятные метеоявления в виде гололеда на дорогах, тумана, а также мокрого снега с сильным ветром скоростью до 15 метров в секунду. В течение суток температура в отдельных муниципалитетах будет меняться от -18 градусов до -5 градусов, а в южных районах воздух прогреется до нуля.