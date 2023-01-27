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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

США ввели санкции против начальника донского ГУФСИН Дмитрия Безруких в январе

27 января 2023, 13:42
Фото: ГУФСИН
США ввели санкции против начальника донского ГУФСИН Дмитрия Безруких в январе
Глава УФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких оказался в санкционном списке США, говорится в документах на портале Госдепа.

В перечень попали сразу несколько россиян, в том числе двое из Ростовской области. Одним из них оказался Безруких.

Кроме того, в списке есть фамилия главы областного Избиркома Андрея Бурова. Комментариев от них по этому поводу не поступало.

США ввели санкции против главы ростовского облизбиркома Андрея Бурова в январе
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Добавим, что Безруких является генерал-майором внутренней службы. На должность начальника управления его назначил президент Владимир Путин с сентября 2020 года. 

До этого губернатор донского региона Василий Голубев попал под санкции правительства США. 

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