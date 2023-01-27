Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В перечень попали сразу несколько россиян, в том числе двое из Ростовской области. Одним из них оказался Безруких.
Кроме того, в списке есть фамилия главы областного Избиркома Андрея Бурова. Комментариев от них по этому поводу не поступало.
Добавим, что Безруких является генерал-майором внутренней службы. На должность начальника управления его назначил президент Владимир Путин с сентября 2020 года.
До этого губернатор донского региона Василий Голубев попал под санкции правительства США.