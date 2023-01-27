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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 08:28

«Стрельба и потопы»: ростовчане рассказали о жизни в ЖК «Звездный»

27 января 2023, 07:53
Фото: Читатели RostovGazeta
В редакцию RostovGazeta продолжают поступать жалобы ростовчан, проживающих в ЖК «Звездный», застройщиком которого является ООО «Донстрой».

Люди рассказывают странные вещи — о стрельбе, о затоплении парковки и и о том, как управляющая компания не могла установить забор на детской площадке. 

Жители дома на Творческой, 5 в Ростове продолжают вскрывать подробности проживания в ЖК «Звездный».

«Два года назад у нас стреляли из автомата со второго этажа в сторону детской площадки. Но ни консьерж, ни управляющая компания „Сокол“, куда мы впоследствии обращались с жалобами, ходу дела не дали», — отмечает жительница дома Ольга (пожелавшая скрыть свою фамилию).

Замяли, по ее словам, и случай с наркотическими веществами, которые лились из унитаза.

«У нас на этажах валялись шприцы. Жители дома активно боролись, ведь это страшное дело — можно схватить и уколоться. Мы ходили жаловаться в управляющую компанию. И когда стало понятно, что будет проверка — кто-то стал сливать свои запасы в унитаз. В результате, этой травой затопило парковку. Воняло там практически год», — рассказывает Ольга.

По ее словам, консьерж снова не вызвала полицию, и этот инцидент также оказался скрыт.

«Мы походили с жалобами в УК, поругались, на этом все и закончилось. Ход делу не дали», — говорит Ольга.

Собственник квартиры Михаил добавляет, что уже год ведет переговоры с управляющей компанией «Сокол» по поводу благоустройства территории.

Видео: Читатели RostovGazeta

«За это время капремонт паркинга не проведен. Там вечно течет. Но по гарантийному ремонту никто ничего так и не сделал, хотя официально было обещано выполнить работы еще в марте–апреле 2022 года», — сообщает собеседник.

Особое его возмущение вызвало нежелание управляющей компании установить забор на детской площадке.

«Полгода я этого добивался. А мне дали ответ, что не могут установить забор в связи с экономической обстановкой в стране и событиями на Украине. [Данный официальный ответ управляющей компании есть в наличии редакции]. Это нормально? — возмущается Михаил. — Но, видать, они поняли, что совершили глобальную ошибку, прислав мне документ с таким ответом. Забор все-таки установили через две недели». 

У редакции нет официального подтверждения слов собеседников. Материал написан с их слов. Информация уточняется.

«Звездная жизнь»: как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой»
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