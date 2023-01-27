«Полгода я этого добивался. А мне дали ответ, что не могут установить забор в связи с экономической обстановкой в стране и событиями на Украине. [Данный официальный ответ управляющей компании есть в наличии редакции]. Это нормально? — возмущается Михаил. — Но, видать, они поняли, что совершили глобальную ошибку, прислав мне документ с таким ответом. Забор все-таки установили через две недели».