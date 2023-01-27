Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Люди рассказывают странные вещи — о стрельбе, о затоплении парковки и и о том, как управляющая компания не могла установить забор на детской площадке.
Жители дома на Творческой, 5 в Ростове продолжают вскрывать подробности проживания в ЖК «Звездный».
«Два года назад у нас стреляли из автомата со второго этажа в сторону детской площадки. Но ни консьерж, ни управляющая компания „Сокол“, куда мы впоследствии обращались с жалобами, ходу дела не дали», — отмечает жительница дома Ольга (пожелавшая скрыть свою фамилию).
Замяли, по ее словам, и случай с наркотическими веществами, которые лились из унитаза.
«У нас на этажах валялись шприцы. Жители дома активно боролись, ведь это страшное дело — можно схватить и уколоться. Мы ходили жаловаться в управляющую компанию. И когда стало понятно, что будет проверка — кто-то стал сливать свои запасы в унитаз. В результате, этой травой затопило парковку. Воняло там практически год», — рассказывает Ольга.
По ее словам, консьерж снова не вызвала полицию, и этот инцидент также оказался скрыт.
«Мы походили с жалобами в УК, поругались, на этом все и закончилось. Ход делу не дали», — говорит Ольга.
Собственник квартиры Михаил добавляет, что уже год ведет переговоры с управляющей компанией «Сокол» по поводу благоустройства территории.
«За это время капремонт паркинга не проведен. Там вечно течет. Но по гарантийному ремонту никто ничего так и не сделал, хотя официально было обещано выполнить работы еще в марте–апреле 2022 года», — сообщает собеседник.
Особое его возмущение вызвало нежелание управляющей компании установить забор на детской площадке.
«Полгода я этого добивался. А мне дали ответ, что не могут установить забор в связи с экономической обстановкой в стране и событиями на Украине. [Данный официальный ответ управляющей компании есть в наличии редакции]. Это нормально? — возмущается Михаил. — Но, видать, они поняли, что совершили глобальную ошибку, прислав мне документ с таким ответом. Забор все-таки установили через две недели».
У редакции нет официального подтверждения слов собеседников. Материал написан с их слов. Информация уточняется.
Подробнее в статье: «Звездная жизнь. Как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой».