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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Суд запретил «Магниту» торговать сигаретами в Ростовской области

27 января 2023, 11:49
Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro)/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области «Магниту» снова запретили продавать сигареты из-за школьников
В Шахтах Ростовской области Роспотребнадзор запретил продажу табачной продукции в магазине «Магнит», сообщается на сайте ведомства.

В Шахтах Ростовской области суд запретил продажу сигарет в «Магните». Заявление на магазин подал Роспотребнадзор. Дело в том, что магазин находился на расстоянии менее ста метров от местного лицея № 3.

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По закону реализация табачной продукции рядом с образовательными учреждениями запрещена. Продавать сигареты магазин может, находясь, на расстоянии более ста метров от близлежащей школы или лицея.

Ранее министерство здравоохранения предложило запретить продажу вейпов и электронных сигарет. На такую меру хотя пойти для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции.

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#Алина Заярная#Суд#Дети#Общество#Новости#Ростовская область
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