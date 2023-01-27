Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Шахтах Ростовской области суд запретил продажу сигарет в «Магните». Заявление на магазин подал Роспотребнадзор. Дело в том, что магазин находился на расстоянии менее ста метров от местного лицея № 3.
По закону реализация табачной продукции рядом с образовательными учреждениями запрещена. Продавать сигареты магазин может, находясь, на расстоянии более ста метров от близлежащей школы или лицея.
Ранее министерство здравоохранения предложило запретить продажу вейпов и электронных сигарет. На такую меру хотя пойти для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции.