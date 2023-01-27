В регионе подешевела гречка и замедлился рост цен на муку за счет хорошего урожая гречихи и пшеницы в России. Спрос на товары длительного пользования оставался сдержанным, что повлияло на цены. В результате замедлился рост цен на машины, технику и смартфоны.