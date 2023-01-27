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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Цены в Ростовской области стали расти еще быстрее с декабря 2022 года

27 января 2023, 14:36
Фото: 1MI
Цены в Ростовской области стали расти еще быстрее с декабря 2022 года

Годовая инфляция в Ростовской области превысила 12% в 2022-м

В Ростовской области ускорился рост цен на услуги в декабре 2022 года, сообщает Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка РФ.

Годовая инфляция составила 12,1%. При этом в области замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.

В регионе подешевела гречка и замедлился рост цен на муку за счет хорошего урожая гречихи и пшеницы в России. Спрос на товары длительного пользования оставался сдержанным, что повлияло на цены. В результате замедлился рост цен на машины, технику и смартфоны. 

Изменения цен в Ростовской областиИзменения цен в Ростовской области
Изменения цен в Ростовской области
Фото: ЦБ РФ

Однако быстрее стали дорожать услуги, в том числе из-за индексации тарифов ЖКХ. Кроме того, выросло количество транзитных туристов. Это привело к увеличению темпа прироста стоимости номеров в гостиницах. 

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