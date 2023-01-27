Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Годовая инфляция составила 12,1%. При этом в области замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.
В регионе подешевела гречка и замедлился рост цен на муку за счет хорошего урожая гречихи и пшеницы в России. Спрос на товары длительного пользования оставался сдержанным, что повлияло на цены. В результате замедлился рост цен на машины, технику и смартфоны.
Однако быстрее стали дорожать услуги, в том числе из-за индексации тарифов ЖКХ. Кроме того, выросло количество транзитных туристов. Это привело к увеличению темпа прироста стоимости номеров в гостиницах.
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