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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой

27 января 2023, 16:27
Фото: 1MI
В Ростове местного жителя обвинили в убийстве своего друга в ходе пьяной потасовки, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура в Ростове утвердила обвинительное заключение в уголовном деле в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

В ноябре прошлого года мужчина, находясь у себя дома на улице 5-й Кольцевой, затеял пьяную ссору со своим другом. Перепалка постепенно переросла в драку, в ходе которой обвиняемый избил приятеля арматурой. Мужчину оперативно госпитализировали, однако травмы оказались серьезными, на следующий день он скончался.

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Теперь судьбу обвиняемого решил суд. Рассмотрение дела по существу намечено на ближайшее время.

Ранее пьяная ростовчанка насмерть забила ногами знакомую из-за ревности к мужчине.

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