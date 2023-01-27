Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Прокуратура в Ростове утвердила обвинительное заключение в уголовном деле в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве.
В ноябре прошлого года мужчина, находясь у себя дома на улице 5-й Кольцевой, затеял пьяную ссору со своим другом. Перепалка постепенно переросла в драку, в ходе которой обвиняемый избил приятеля арматурой. Мужчину оперативно госпитализировали, однако травмы оказались серьезными, на следующий день он скончался.
Теперь судьбу обвиняемого решил суд. Рассмотрение дела по существу намечено на ближайшее время.
Ранее пьяная ростовчанка насмерть забила ногами знакомую из-за ревности к мужчине.