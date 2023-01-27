В ноябре прошлого года мужчина, находясь у себя дома на улице 5-й Кольцевой, затеял пьяную ссору со своим другом. Перепалка постепенно переросла в драку, в ходе которой обвиняемый избил приятеля арматурой. Мужчину оперативно госпитализировали, однако травмы оказались серьезными, на следующий день он скончался.