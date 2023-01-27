Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В январе 2023 года в Ростовской области стали массово находить мертвых диких животных, среди них, в том числе зайцы и фазаны. Ранее подобный мор животных фиксировался в регионе в ноябре прошлого гола.
Официальный представитель Следкома России по Ростовской области Анна Терземан подтвердила 1рнд массовую гибель животных сразу в нескольких муниципалитетах. Однако опровергла возбуждение уголовного дела по этому факту.
Предположительной причиной смерти животных считается отравление ядовитыми семенами, разбросанными для борьбы с грызунами. Минприроды региона отказалось проводить проверку по этому факту, возложив вину на охотников. Чиновники посчитали, что именно охотники не организовали работу по выявлению причин массового падежа зайцев.
Сами охотники с мнением чиновников не согласны. Они, в свою очередь, возлагают вину на фермеров, разбросавших отраву и допустивших смертельное отравление зайцев и фазанов.
Напомним, на данный момент массовая гибель животных зафиксирована в четырех районах Ростовской области. Только в Кагальниском муниципалитете нашли 19 мертвых зайцев и два погибших фазана.