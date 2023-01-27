В Норвегии не верят, что Россию вернут в международный спорт

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт не верит, что российские спортсмены будут возвращены на международную арену, не смотря на заявление Международного олимпийского комитета, сообщает «Советский спорт».
По мнению журналиста, МОК не имеет право принимать такие решения в текущей политической ситуации.
Добавим, что МОК разрешил вернутся тем россиянам, которые не поддерживают действия своей страны на Украине, но только в нейтральном статусе.