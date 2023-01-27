rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Норвегии не верят, что Россию вернут в международный спорт

27 января 2023, 13:32
Фото: pxhere.com
МОК сделал шаг навстречу отечественным спортсменам.

Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт не верит, что российские спортсмены будут возвращены на международную арену, не смотря на заявление Международного олимпийского комитета, сообщает «Советский спорт».

По мнению журналиста, МОК не имеет право принимать такие решения в текущей политической ситуации.

Добавим, что МОК разрешил вернутся тем россиянам, которые не поддерживают действия своей страны на Украине, но только в нейтральном статусе.

Подпишитесь
Минприроды проверит состояние 20 рек и трех балок в Ростовской области
Сегодня, 12:31
«Я бы и новый город назвал»: в Ростове оценили идею назвать улицу именем Жириновского
Сегодня, 12:29
Суд запретил «Магниту» торговать сигаретами в Ростовской области
Сегодня, 11:49
Что будет с ценами на водку в Ростовской области
Сегодня, 11:45
Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы
Сегодня, 11:39
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30