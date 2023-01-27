Федеральные СМИ рассказали подробности обысков в двухэтажном особняке Константина Слинько, директора Таганрогского литейного завода. Не так давно он бежал в Турцию, скрываясь от уголовного преследования на родине. Его подозревают в махинациях с оборонзаказом и хищении. С собой в Турцию Слинько прихватил без малого 700 тысяч долларов.