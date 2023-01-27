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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Ростове хотят дать улице имя Жириновского, а в полях в регионе массово гибнут зайцы

27 января 2023, 16:32
Фото: Duma.gov.ru/CC BY SA 4.0
В Ростовской области вспоминают Жириновского и пребывают в шоке от особняка с прудом
В Ростове одну из улиц города предложили назвать в честь покойного Владимира Жириновского, тем временем в Таганроге у сбежавшего директора оборонного завода нашли особняк с прудом, а в полях стали находить трупы зайцев.

Улица в честь Жириновского

Депутат Заксобрания Ростовской области от фракции ЛДПР Евгений Федяев обратился к властям региона с инициативой назвать одну из улиц Ростова в честь покойного Владимира Жириновского. Напомним, политик скончался 6 апреля 2022 года.

За свою жизнь он побывал в Ростовской области 17 раз, напомнил Федяев. Также, по его словам, местные жители, ежегодно направляли лидеру либерал-демократов «тысячи обращений». Помимо этого, депутат отметил огромный вклад Жириновского в развитие российского парламентаризма.

Большинство ростовчан поддержало идею Федяева. Однако многие предложили вынести ее на официальное голосование среди жителей города.

В Ростове-на-Дону может появиться улица в честь Владимира Жириновского
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Собственный пруд 

Федеральные СМИ рассказали подробности обысков в двухэтажном особняке Константина Слинько, директора Таганрогского литейного завода. Не так давно он бежал в Турцию, скрываясь от уголовного преследования на родине. Его подозревают в махинациях с оборонзаказом и хищении. С собой в Турцию Слинько прихватил без малого 700 тысяч долларов.

Дома у директора оборонного предприятия, помимо самого двухэтажного особняка, обнаружили собственный пруд, бассейн, бани и беседки с колоннами. Также выяснилось, что у Слинько было две дорогие иномарки. 

Местные жители были шокированы подробностями обыска у бежавшего директора таганрогского завода. Они задались вопросом, как ему удалось пересечь границу со столько большой суммой наличных денег, а также посетовали, что это не первый случай обнаружения у директора крупного госпредприятия элитной недвижимости. 

Федеральные СМИ рассказали подробности обысков в двухэтажном особняке Константина Слинько
Фото: Airwolfhound/CC By SA/wiki
В Таганроге у бежавшего в Турцию директора оборонного завода нашли особняк с прудом
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Массовая гибель животных 

В Ростовской области стали чаще находить трупы диких животных. Только в Кагальницком районе обнаружено 19 мертвых зайцев и два фазана. Ранее столь массовая гибель животных была зафиксирована в ноябре прошлого года.

По информации в СМИ, дикие животные отравляются разбросанной в полях отравой для грызунов.

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