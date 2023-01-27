Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Депутат Заксобрания Ростовской области от фракции ЛДПР Евгений Федяев обратился к властям региона с инициативой назвать одну из улиц Ростова в честь покойного Владимира Жириновского. Напомним, политик скончался 6 апреля 2022 года.
За свою жизнь он побывал в Ростовской области 17 раз, напомнил Федяев. Также, по его словам, местные жители, ежегодно направляли лидеру либерал-демократов «тысячи обращений». Помимо этого, депутат отметил огромный вклад Жириновского в развитие российского парламентаризма.
Большинство ростовчан поддержало идею Федяева. Однако многие предложили вынести ее на официальное голосование среди жителей города.
Федеральные СМИ рассказали подробности обысков в двухэтажном особняке Константина Слинько, директора Таганрогского литейного завода. Не так давно он бежал в Турцию, скрываясь от уголовного преследования на родине. Его подозревают в махинациях с оборонзаказом и хищении. С собой в Турцию Слинько прихватил без малого 700 тысяч долларов.
Дома у директора оборонного предприятия, помимо самого двухэтажного особняка, обнаружили собственный пруд, бассейн, бани и беседки с колоннами. Также выяснилось, что у Слинько было две дорогие иномарки.
Местные жители были шокированы подробностями обыска у бежавшего директора таганрогского завода. Они задались вопросом, как ему удалось пересечь границу со столько большой суммой наличных денег, а также посетовали, что это не первый случай обнаружения у директора крупного госпредприятия элитной недвижимости.
В Ростовской области стали чаще находить трупы диких животных. Только в Кагальницком районе обнаружено 19 мертвых зайцев и два фазана. Ранее столь массовая гибель животных была зафиксирована в ноябре прошлого года.
По информации в СМИ, дикие животные отравляются разбросанной в полях отравой для грызунов.