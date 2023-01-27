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В Ростове избрали меру пресечения адвокату, ведущему резонансное дело Данилы Красного

27 января 2023, 05:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону суд избрал меру пресечения адвокату Дмитрию Заходякину по подозрению в оскорблении следователя, решение принял Ленинский райсуд.

По информации Bloknot-rostov, защитнику вменяют оскорбление следователя, которая расследовала дело о педофилии. По информации издания, адвокату заявили, что он находился в федеральном розыске и доставили на допрос.

«В результате Заходякину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь ему запрещено общаться со свидетелями обвинения и их родственниками», — говорится в публикации.

Отмечается, что фигурант с этим решением не согласился. Он считает, что его хотят лишить возможности заниматься профессиональной деятельностью.

Издание пишет, что адвокат ведет дело 15-летнего волгодонца Данила Красного, которого 6-летняя девочка обвинила в домогательстве.

Ранее адвоката Лазарева осудили в Ростове-на-Дону за обман владельца наркотиков.

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