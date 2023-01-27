Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
По информации Bloknot-rostov, защитнику вменяют оскорбление следователя, которая расследовала дело о педофилии. По информации издания, адвокату заявили, что он находился в федеральном розыске и доставили на допрос.
«В результате Заходякину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь ему запрещено общаться со свидетелями обвинения и их родственниками», — говорится в публикации.
Отмечается, что фигурант с этим решением не согласился. Он считает, что его хотят лишить возможности заниматься профессиональной деятельностью.
Издание пишет, что адвокат ведет дело 15-летнего волгодонца Данила Красного, которого 6-летняя девочка обвинила в домогательстве.
Ранее адвоката Лазарева осудили в Ростове-на-Дону за обман владельца наркотиков.