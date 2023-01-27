Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
«ДомостройДон» представил данные о том, что к концу 2022 года стоимость жилья в новостройках выросла почти на 19,3% — более чем на 18,7 тысячи рублей за квадратный метр. Самый явный скачок цен зафиксировали в марте 2022 года, когда застройщики решили перестраховаться и существенно завысили цены на недвижимость, чтобы покрыть разницу в повышении стоимости стройматериалов, расходов на логистику и других товаров и услуг, подорожавших весной прошлого года.
К конце года средняя цена квадратного метра жилья в Ростове составила 116 тысяч рублей, самой дорогой в декабре оказалась покупка недвижимости в Ленинском и Кировском районах, где квадратный метр подорожал 147,8 и 137,6 тысячи рублей соответственно. В остальных районах цены на квадратный метр жилья в новостройках колебались от 92,9 до 117,9 тысячи рублей. Самые низкие цены на новостройки оказались в Первомайском и Железнодорожном районах.
Ранее стало известно, что цены на новые квартиры в Ростове выросли на треть.