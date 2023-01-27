«ДомостройДон» представил данные о том, что к концу 2022 года стоимость жилья в новостройках выросла почти на 19,3% — более чем на 18,7 тысячи рублей за квадратный метр. Самый явный скачок цен зафиксировали в марте 2022 года, когда застройщики решили перестраховаться и существенно завысили цены на недвижимость, чтобы покрыть разницу в повышении стоимости стройматериалов, расходов на логистику и других товаров и услуг, подорожавших весной прошлого года.