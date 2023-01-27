Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, что Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В Ростовской области он успел побывать 17 раз.
«Местные жители ежегодно направляли тысячи обращений к основателю ЛДПР», — написал парламентарий.
Он добавил, что обратился к губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Ростова Алексею Логвиненко. Федяев попросил присвоить одной из новых улиц донской столицы имя Жириновского.
«Я за. Нужно не только новую улицу, а можно и в центре какую-то улицу назвать в честь него», — заявили пользователи в комментариях.
«Хорошее предложение, мы за», — сообщают ростовчане.
Ранее стало известно, что школы и улицы имени Жириновского могут появиться в Донбассе.