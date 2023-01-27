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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Ростове-на-Дону может появиться улица в честь Владимира Жириновского

27 января 2023, 05:39
Фото: 1mi

В Ростове-на-Дону может появиться улица имени Владимира Жириновского уже в 2023 году

Депутат Евгений Федяев предложил властям Ростовской области назвать одну из улиц в честь политика Владимира Жириновского, говорится в его Telegram.

Напомним, что Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В Ростовской области он успел побывать 17 раз.

«Местные жители ежегодно направляли тысячи обращений к основателю ЛДПР», — написал парламентарий.

Он добавил, что обратился к губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Ростова Алексею Логвиненко. Федяев попросил присвоить одной из новых улиц донской столицы имя Жириновского.

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«Я за. Нужно не только новую улицу, а можно и в центре какую-то улицу назвать в честь него», — заявили пользователи в комментариях.

«Хорошее предложение, мы за», — сообщают ростовчане.

Ранее стало известно, что школы и улицы имени Жириновского могут появиться в Донбассе. 

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