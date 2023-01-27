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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Ростове-на-Дону снизилось количество коммунальных аварий на сетях теплоснабжения

27 января 2023, 13:32
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону снизилось количество коммунальных аварий на сетях теплоснабжения
В Ростове-на-Дону в январе этого года снизилось количество аварий по сравнению с таким же периодом минувшего года, сообщили в мэрии.

В этом году зарегистрировали 15 аварий, в прошлом году их было 22. Власти заявили, что энергетический комплекс города работает устойчиво.

Однако в коммунальных системах периодически происходят сбои. Ответственные службы находятся в готовности к их устранению.

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Всего сформировали 113 аварийный бригад, в которых числятся 557 человек. В наличии есть более 270 единиц техники.

В городе запланирована масштабная модернизация теплосетей. Всего планируется направить более 3,8 миллиарда рублей.

Ранее вода цвета алкоголя пошла из-под кранов в Ростове-на-Дону днем 26 января.

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