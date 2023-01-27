Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В этом году зарегистрировали 15 аварий, в прошлом году их было 22. Власти заявили, что энергетический комплекс города работает устойчиво.
Однако в коммунальных системах периодически происходят сбои. Ответственные службы находятся в готовности к их устранению.
Всего сформировали 113 аварийный бригад, в которых числятся 557 человек. В наличии есть более 270 единиц техники.
В городе запланирована масштабная модернизация теплосетей. Всего планируется направить более 3,8 миллиарда рублей.
Ранее вода цвета алкоголя пошла из-под кранов в Ростове-на-Дону днем 26 января.