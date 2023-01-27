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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Ростове на могут найти мужчину, заявившего о вооруженных людях с флагами Украины

27 января 2023, 06:20
Фото: 1MI
В Ростовской области не могут найти мужчину, который заявил о вооруженных людях в машине, сообщают СМИ.

Ранее издания писали, что в полицию якобы поступил звонок о вооруженных людях с украинским флагом. Теперь от Rostov.KP стало известно, что звонивший пропал.

«Правоохранители запустили проверку, но поступившая информация не подтверждается. Человек, который является источником информации, пропал», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас его пытаются найти. Есть вероятность, что это была просто шутка.

Официальных комментариев о случившемся не появлялось, они уточняются.

Ранее ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста.

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