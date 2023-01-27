Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Ранее издания писали, что в полицию якобы поступил звонок о вооруженных людях с украинским флагом. Теперь от Rostov.KP стало известно, что звонивший пропал.
«Правоохранители запустили проверку, но поступившая информация не подтверждается. Человек, который является источником информации, пропал», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас его пытаются найти. Есть вероятность, что это была просто шутка.
Официальных комментариев о случившемся не появлялось, они уточняются.
Ранее ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста.