Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В пресс-службе рассказали, что с начала года произошло 15 аварий теплосетей. Это чуть больше 68% от количества аварий, зафиксированных за аналогичный период 2022 года.
В администрации сообщили, что ситуация с ресурсоснабжением населения находится на постоянном контроле местных органов власти, а для устранения порывов и дефектов на сетях в Ростове на дежурстве находятся 113 бригад из 557 ремонтников.
Представители пресс-службы напомнили, что зимой системы жизнеобеспечения города работают в режиме повышенных нагрузок, а потому могут происходить прорывы.
«Причинами возникновения дефектов являлись точечные коррозийные повреждения трубопроводов и изменения гидравлических и температурных режимов работы сетей», — пояснили в администрации, добавив, что в ближайшие два года 10 трассовых километров изношенных сетей теплоснабжения собираются заменить. На эти работы потратят 3,8 миллиарда рублей.
Ранее в Ростове без отопления в январе остались десятки домов.