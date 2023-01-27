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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Ростове причиной 15 коммунальных аварий в январе 2023 года назвали износ теплосетей

27 января 2023, 11:04
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове причиной 15 коммунальных аварий в январе 2023 года назвали износ теплосетей
В Ростове рассказали, что стало причиной масштабных коммунальных аварий на теплосетях в январе 2023 года, об этом сообщили в администрации города.

В пресс-службе рассказали, что с начала года произошло 15 аварий теплосетей. Это чуть больше 68% от количества аварий, зафиксированных за аналогичный период 2022 года.

В администрации сообщили, что ситуация с ресурсоснабжением населения находится на постоянном контроле местных органов власти, а для устранения порывов и дефектов на сетях в Ростове на дежурстве находятся 113 бригад из 557 ремонтников.

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Представители пресс-службы напомнили, что зимой системы жизнеобеспечения города работают в режиме повышенных нагрузок, а потому могут происходить прорывы.  

«Причинами возникновения дефектов являлись точечные коррозийные повреждения трубопроводов и изменения гидравлических и температурных режимов работы сетей», — пояснили в администрации, добавив, что в ближайшие два года 10 трассовых километров изношенных сетей теплоснабжения собираются заменить. На эти работы потратят 3,8 миллиарда рублей. 

Ранее в Ростове без отопления в январе остались десятки домов. 

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