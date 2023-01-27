В четверг, 26 января, на портале госзакупок МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 1» опубликовала конкурс для поиска подрядчика, готового провести работы по сохранению ОКН областного значения «Доходного дома С. Кистова». Сам дом был построен в середине 19 века и принимал в своих стенах музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения Императорского русского общества. Сейчас в Нахичевани в границах улиц Советской, 9-й и 11-й Линии находится обычная общеобразовательная школа, которой требуется ремонт и реставрация.