Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
В четверг, 26 января, на портале госзакупок МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 1» опубликовала конкурс для поиска подрядчика, готового провести работы по сохранению ОКН областного значения «Доходного дома С. Кистова». Сам дом был построен в середине 19 века и принимал в своих стенах музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения Императорского русского общества. Сейчас в Нахичевани в границах улиц Советской, 9-й и 11-й Линии находится обычная общеобразовательная школа, которой требуется ремонт и реставрация.
Общая сумма контракта оценивается в 462,3 миллиона рублей, за эти деньги в срок с 7 июля 2023 до 16 июля следующего года необходимо отреставрировать здание, отремонтировать фасады и инженерные коммуникации для современного использования здания под организацию образовательного процесса для 705 учащихся и 36 учителей.
Заявки на участие от подрядчиков будут принимать до 14 февраля, а победителя выберут через три дня.
Ранее в Ростове опровергли слухи о сносе доходного дому Гудермана, из которого хотят сделать школу изящных искусств.