Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:13
Первый отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ завершил расследование в отношении семи жителей Ростовской области. Все они в зависимости от степени участия обвиняются в создании экстремистской организации и участии в ней, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уничтожении имущества и других преступлениях.
Следователи представили данные о том, что в 2021 году один из фигурантов дела, который был несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, подражающее идеям организации White Power*[прим. редакции — эту неонацистскую организацию признали террористической и запретили на территории России в мае 2021 года решением Верховного суда. Деятельность организации, продвигающей идеи национального превосходства, находится вне закона]. Инициатор организации привлек в сообщество шесть своих единомышленников, четверо из которых также были несовершеннолетними.
В период активной деятельности с осени 2021 по весну 2022 года молодые люди проводили так называемые «белые патрули», в ходе которых избивали представителей других национальностей, а в январе прошлого года использовали горючую смесь для поджога вывески кафе в Новочеркасске. Они также продвигали свои идеи в соцсетях, чтобы привлечь новых сторонников. Их деятельность пресекли в конце апреля 2022 года.
Пока шло расследование, молодые люди находились под стражей или домашним арестом. Сейчас правоохранители собрали достаточно доказательств их деятельности, а потому материалы дела направили в суд.
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