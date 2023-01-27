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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:13

В Ростовской области будут судить националистов, устроивших «белые патрули»

27 января 2023, 06:59
Фото: Anthony Crider/CC BY SA/wiki
В Ростовской области будут судить группу мужчин, избивших представителей других наций
В Ростовской области будут судить участников экстремистской организации, которые избивали представителей других национальностей и подожгли вывеску кафе, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ региона.

Первый отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ завершил расследование в отношении семи жителей Ростовской области. Все они в зависимости от степени участия обвиняются в создании экстремистской организации и участии в ней, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уничтожении имущества и других преступлениях.  

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Следователи представили данные о том, что в 2021 году один из фигурантов дела, который был несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, подражающее идеям организации White Power*[прим. редакции — эту неонацистскую организацию признали террористической и запретили на территории России в мае 2021 года решением Верховного суда. Деятельность организации, продвигающей идеи национального превосходства, находится вне закона]. Инициатор организации привлек в сообщество шесть своих единомышленников, четверо из которых также были несовершеннолетними. 

В период активной деятельности с осени 2021 по весну 2022 года молодые люди проводили так называемые «белые патрули», в ходе которых избивали представителей других национальностей, а в январе прошлого года использовали горючую смесь для поджога вывески кафе в Новочеркасске.  Они также продвигали свои идеи в соцсетях, чтобы привлечь новых сторонников. Их деятельность пресекли в конце апреля 2022 года.

Пока шло расследование, молодые люди находились под стражей или домашним арестом. Сейчас правоохранители собрали достаточно доказательств их деятельности, а потому материалы дела направили в суд. 

Ранее в Ростове в суде выяснили, какую угрозу представляют украинские националисты. 

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