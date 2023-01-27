В период активной деятельности с осени 2021 по весну 2022 года молодые люди проводили так называемые «белые патрули», в ходе которых избивали представителей других национальностей, а в январе прошлого года использовали горючую смесь для поджога вывески кафе в Новочеркасске. Они также продвигали свои идеи в соцсетях, чтобы привлечь новых сторонников. Их деятельность пресекли в конце апреля 2022 года.