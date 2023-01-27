Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Ростовской области суд рассмотрел дело в отношении шести юношей, подозреваемых в систематическом изнасиловании 14-летней девочки. Трагическая история имело место еще три города назад. Как пишет «Комсомольская правда», во время летних каникул двое из обвиняемых изнасиловали школьницу и сняли это на видео. Затем они стали шантажировать девочку публикацией ролика, таким образом принуждая ее и далее вступать с ними в интимную связь.
Далее к систематическому изнасилованию школьницы подключились трое других молодых человека. Всем подозреваемым на момент совершения преступление было от 14 до 18 лет.
Спустя пять месяцев насилия девочка все же решилась сознаться во всем психологу. Тогда же подростков задержали, и завели уголовное дело.
Накануне суд вынес приговор малолетним насильникам. 16-летний обвиняемый, самый младший из всех, получил четыре года воспитательной колонии. Остальные приговорены к заключению в колонию от четырех до семи лет в зависимости от количества преступных эпизодов. Старший из молодых людей — 18-летний обвиняемый — проведет в тюрьме 11 лет.
Ранее настоятеля храма заподозрили в изнасиловании ребенка из Ростовской области.