В Ростовской области суд рассмотрел дело в отношении шести юношей, подозреваемых в систематическом изнасиловании 14-летней девочки. Трагическая история имело место еще три города назад. Как пишет «Комсомольская правда», во время летних каникул двое из обвиняемых изнасиловали школьницу и сняли это на видео. Затем они стали шантажировать девочку публикацией ролика, таким образом принуждая ее и далее вступать с ними в интимную связь.